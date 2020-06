In una recente intervista Rita Dalla Chiesa, celebre conduttrice Rai e Mediaset, ha parlato della conclusione del programma Italia Sì e del grande feeling creatosi con il presentatore Marco Liorni.

La conclusione di Italia Sì

La seconda edizione di Italia Sì è giunta al termine. L’ultima puntata del programma ideato e condotto da Marco Liorni è andata in onda Sabato 27 Giugno. La trasmissione si occupa di raccontare storie di vita a persone comuni e nel farlo Liorni non è solo: il presentatore romano è infatti affiancato dai cosiddetti saggi, opinionisti chiamati a dare il proprio contributo, spesso frutto di parecchi decenni negli studi televisivi.

I saggi in questione infatti sono Rita Dalla Chiesa, Mauro Coruzzi, Elena Santarelli e Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore sulla sedia a rotelle dopo un colpo di pistola. Questa seconda stagione non è stata affatto semplice: tanti infatti sono stati i cambiamenti di programmazione in corso d’opera. In primis a causa dell’emergenza Coronavirus e successivamente per la nascita della figlia di Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane. Il programma di Liorni ha infatti dovuto prendere il posto di quello della Daniele, ogni mattina dal lunedì al venerdì.

Le considerazioni di Rita Dalla Chiesa

Mentre Marco Liorni è tornato alla conduzione di Reazione a Catena, Rita Dalla Chiesa, ai microfoni di Libero, ha avuto la possibilità di esprimere il proprio giudizio sulla seconda edizione di Italia Sì. L‘ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi ha sottolineato come sia stato davvero complesso portare avanti la trasmissione, visti i vari disguidi. In merito a ciò, Rita Dalla Chiesa ha confessato: “È stata una galoppata per tutto l’anno. Da lunedì a venerdì, il sabato, la domenica.

Ma sono affezionata al pubblico, in particolare a quello del mattino“.

La Dalla Chiesa ha inoltre ammesso di essere assolutamente disponibile e pronta per una nuova stagione di Italia Sì. Proprio a proposito di quest’affermazione, la conduttrice ha espresso parole di elogio nei confronti di Liorni: “Con Marco ci siamo capiti“. Al momento pare che Liorni abbia confermato un’ulteriore stagione, ma nulla è sicuro: in effetti la Rai non ha ancora ufficializzato i palinsesti della prossima stagione, ma sono tanti i cambiamenti in vista. La stessa Dalla Chiesa ha commentato: “Nulla è ancora ufficiale.

Forse Marco vorrà anche cambiare squadra, non ne ho idea“.

Le polemiche attorno a Rita Dalla Chiesa

Quest’ultimo periodo è stato abbastanza vorticoso per Rita Dalla Chiesa, la quale si è vista al centro di numerose polemiche. Dai più semplici scontri in studio con i colleghi Coruzzi e Santarelli all’aspra questione riguardante il celebre tweet contro i Cinesi. La presentatrice, nota per il suo impegno animalista, si è scagliata recentemente contro il Festival di Yulin, una celebrazione cinese durante la quale vengono macellati cani.

Queste le sue parole: “È peccato mortale volere l’estinzione del popolo cinese???

“. Rita Dalla Chiesa hapoi ribadito la sua posizione, prima di porgere le scuse tramite Twitter: “Oggi al bar un cameriere cinese ha dato da bere al mio cagnolino che aveva sete. Mi sono sentita male per quello che ho scritto l’altro giorno. Chiedo scusa“.

