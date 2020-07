View this post on Instagram

Non vedevo l’ora che arrivasse questo momento. Avevo una voglia incredibile di condividere con voi l’emozione che sto vivendo. Forse una delle più’ grandi della mia vita. La quarantena mi ha portato anche a questo, a trovare il coraggio di riprendere un sogno che avevo lasciato da bambina. Anche se ora sono forse troppo grande per cominciare ed anche se le mie condizioni fisiche non sono ideali per praticare il salto ostacoli. Ma che mi importa? IO CI CREDO, CI CREDO CON TUTTA ME STESSA! E la cosa più’ meravigliosa e’ che ho trovato uno più matto di me che adora le sfide e che crede così tanto in me e nella mia follia che ha deciso di concedermi una grande possibilità. Sto parlando di @adamhafidofficial , un grande amico, un grande atleta, un grande uomo. Adam ed io ci siamo messi alla ricerca del cavallo giusto per me e dopo una lunga selezione abbiamo finalmente trovato il cavallo perfetto: @boomberhorse 🐴❤️ e’ un giovanissimo sella italiano , si chiama Boomber ed ha appena compiuto 6 anni. Una bellezza mozzafiato ed un cuore d’oro. Io spero solo una cosa. Di essere all’altezza di tutto questo. Lavorerò sodo e ci metterò veramente l’anima. Il cavallo e’ con me all’ @international_horse_center già da circa 20 giorni e dal primo passo insieme siamo guidati saccentemente dall’ esperienza dalla mia istruttrice @princessannetta e dai consigli del cavaliere @aniellodipalo . Senza dimenticare il ruolo fondamentale della mia amica @giulia_parmeggiani che lavorerà a stretto contatto con me e mi darà’ una mano con Boomber durante le mie assenze per motivi professionali. Mi sento davvero privilegiata di poter cominciare questa nuova avventura con un Team così solido alle spalle. Spero che questo sia solo l’inizio di un grande percorso. In realtà ho già una novità bomba! Ma ve la dico stasera alle 21.00 😍❤️🐴🇮🇹 Intanto vi consiglio di comprare la rivista @cavallomagazine in edicola e vorrei fare un ringraziamento speciale alla mia fantastica amica @nicolefouque per questo meraviglioso articolo di 5 pagine e un ringraziamento generale a tutta la redazione di #cavallomagazine !!!! SIETE SEMPRE I MIGLIORI !!!! 🐴❤️🇮🇹🥇 #gessicanotaro