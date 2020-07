Romina Power dedica parole commosse all’amata sorella Taryn, la quale è scomparsa un mese fa a causa della leucemia. La perdita è stata devastante per la cantante, che ha condiviso su Instagram tantissime foto insieme alla sorella, i momenti speciali vissute insieme e la gioventù dal deserto del Messico alla Puglia. Un’altra durissima mancanza dopo la scomparsa della figlia Ylenia a New Orleans nel 1994, mai più ritrovata.

Romina Power: il post per ricordare Taryn

“La mia anima gemella“, scrive Romina Power come commento a una foto della sorella Taryn da giovane.

La somiglianza tra le due è stupefacente e il ricordo, condiviso a un mese dalla morte dell’attrice, commuove i fan. Romina ha descritto in modo sentito Taryn Power quando ha annunciato la sua morte: “Una madre amorevole ,nonna eccezionale ed una sorella unica“.

Il post di Romina Power per la sorella Taryn

I molti estimatori della cantante non le hanno fatto mancare il loro sostegno in questo periodo. Romina ha condiviso molti momenti insieme alla sorella e in un post ha voluto esprimere la mancanza di Taryn e Ylenia, mai dimenticata: “La mia mente ancora ti parla, il mio cuore ancora ti cerca ma la mia anima sa che sei in pace“, ha scritto su Instagram.

In Croazia con Cristel

Dopo la durissima perdita della sorella, Romina Power ha deciso di raggiungere la figlia Cristel Carrisi in Croazia, dove vive con il marito Davor Lucksic. Tramonti mozzafiato sul mare e visite alle meraviglie naturali sembrano alleviare il dolore per i ricordi del passato.

Il post di Romina Power dalla Croazia

Taryn era un punto di riferimento per Romina Power, come ha raccontato lei stessa a Domenica In: “Lei era anche la mia migliore amica, non era solo una sorella, eravamo molto in simbiosi.

Amavamo la natura, gli animali, la famiglia. Non è giusto“. Le due figlie di Tyrone Power e Linda Christian erano molto legate, tanto che Romina era spesso “scappata” dalla sorella negli Stati Uniti nei momenti di crisi con Al Bano.

