Dopo il falò di confronto di ieri sera Temptation Island, stanno piovendo critiche su Pietro Delle Piane per quello che ha detto ad Antonella Elia. Giunti al momento finale, infatti, i due non hanno lesinato insulti: in particolare, alcune frasi di Pietro sono state duramente criticate da Cristina Plevani.

Il falò di Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Nella penultima puntata andata in onda ieri sera, gran parte del tempo lo si è passato a vedere l’ultimo atto della storia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Quest’ultimo si è lasciato andare a frasi giudicate di pessimo gusto da molti, che tirano in ballo la compagna e case di riposo.

Tante anche le voci che mettono il dubbio di come i due si siano messi d’accordo, cosa che gli verrà chiesto sicuramente a fine programma.

Guarda il video

Al falò, Pietro e la Elia si sono ripetutamente insultati, col primo che spesso ripeteva “Me te magno” alla Elia, sogghignando. Un atteggiamento, questo, che ha causato la reazione della Plevani.

Cristina Plevani a Pietro Delle Piane: “Esci come un cogli*ne“

Durante la puntata, la vincitrice del primo Grande Fratello Cristina Plevani ha commentato in diretta quanto accadeva nel resort di Temptation Island.

Tra un insulto ad Anna – “egoista in cerca di soldi” – e un parere sulla decisione di Annamaria – “quando siamo deboli, ci azzeriamo…vedi Annamaria” – la Plevani ha detto la sua anche su Pietro Delle Piane.

In primis anche lei ha avanzato l’idea che Pietro stia recitando: “Solo io ho notato che spesso guarda la telecamera prima di iniziare a parlare?”. Quindi replica alle fasi più calde del loro scontro: “Gli darei il pc direttamente sui denti“, “Ad ogni ‘io te magno’ gli darei uno schiaffone” e anche “No no, solo tu esci come un cogli*ne perché hai mostrato di esserlo” ha detto la Plevani a Pietro.

In un altro commento, ha dato un consiglio ad Antonella Elia, tra l’altro condiviso da molti utenti: “Antonella Elia a 56 anni tornatene da sola, piuttosto di avere un pezzo di mer*a così accanto. Stare sole non è da deboli, è avere i cogli*ni“. Giovedì sera in finale di questo accesissimo falò, nell’ultima puntata di Temptation Island.

Guarda il video

Approfondisci:

TUTTO SU TEMPTATION ISLAND

Temptation Island, Antonella Elia schifata dalle frasi di Pietro: “È diventato un mostro”

Temptation Island, piovono accuse contro Antonella Elia: “Non ha nessuno”