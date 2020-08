La designer e volto di Temptation Island Georgette Polizzi si sta mostrando ai suo fan per quello che è. Affetta da sclerosi multipla, Georgette ha voluto infatti condividere le difficoltà che questa malattia comporta, anche nelle cose quotidiane come un bagno in mare assieme al marito Davide Tresse.

Il post di Georgette Polizzi al mare

Dal resort di Temptation Island alle acque di Lignano Sabbiadoro. Sembrerebbe una comune storia di vacanze estive, ma dietro lo scatto di Georgette Polizzi c’è molto di più. Malata di sclerosi multipla da tempo, la stilista non ha mai nascosto le difficoltà della sua condizione, così come la volontà di non farsi frenare dalla malattia.

Nel post condiviso coi fan, riflette però su come sia cambiata la sua vita: “Le cose cambiano. Prima di ammalarmi facevamo dei bagni infiniti, facevamo le gare a chi arrivava prima a riva nuotando, giocavamo a chi stava più in apnea e ovviamente sfide allo stile libero migliore” scrive Georgette.

Legata al salvagente: il bagno di Georgette Polizzi

Nella foto, in cui si tiene abbracciata al marito Davide Tresse, Georgette si tiene ad un salvagente, legato alla barca.

È lei stessa a spiegarlo: “Oggi è tutta un’altra storia. Oggi non riesco a controllare il mio corpo e la mia stanchezza in mare aperto ma lui non me lo fa pesare… resta al mio fianco e mi riempie di baci!”.

Una chiusura romantica, che infatti si guadagna i favori e centinaia di messaggi positivi. I fan, infatti, hanno mostrato il loro sostegno: “Siete meravigliosi” scrive uno, “è amore vero” fa eco un altro. C’è anche chi sottolinea che “ci vuole forza e coraggio” ad affrontare la malattia di Georgette.

Il post di Georgette Polizzi

La voglia di maternità di Georgette e Davide

Da quasi un anno, Georgette ha fatto di sé anche per la dichiarata voglia di maternità. In un’intervista, aveva dichiarato di star lavorando col marito Davide Tresse per allargare la famiglia, ma anche che non sarebbe stato facile: “Lo potrò fare solo con l’assistenza medica perché la malattia mi ha tolto anche questa gioia“.

Poche settimane fa, però, si era molto stizzita per le continue domande dei fan circa appunto una imminente gravidanza: “Io dico basta.

Basta con queste domande scomode che spesso infieriscono su una situazione già delicata di per sé“. Nella stessa situazione, aveva escluso anche un’altra opzione: “Soffro di una malattia neurodegenerativa e l’adozione è impossibile“.

