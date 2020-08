Non finisce l’epopea di Serena Enardu, dopo la disgraziata foto di compleanno della sua amica in cui il gruppo è stato immortalato di fronte a una torta con la bandierina nazista. La showgirl è stata sommersa dalle critiche, anche dopo aver spiegato che quella svastica sul dolce era lì per uno scherzo alla sua amica, ritenuta una “dittatrice” in palestra.

Ad infierire è stata però anche una conoscenza di vecchia data di Serena Enardu. L’ex collega del Grande Fratello Vip, la conduttrice Adriana Volpe, non ha mancato di lanciare una frecciatina sull’accaduto.

Serena Enardu e Adriana Volpe: di nuovo scintille

I rapporti tra le due gieffine è stato tutt’altro che rilassato, sin dall’incontro all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Adriana Volpe, durante un gioco tra i concorrenti, ha baciato Pago, fresco di lite con Serena Enardu. Non sarà stato poco il fastidio, specie perché all’epoca tra la coppia non c’era proprio un clima rilassato.

Tra le due c’è stato poi uno scontro aperto per una porzione di salmone ed erano volati stracci: “Poi sono io ma mi****ta di turno“, aveva commentato Serena.

La conduttrice aveva replicato piccata: “La prossima volta sta attenta a come parli perché la mi****ta la dai a qualcun altro“.

La lite al Grande Fratello Vip tra Serena Enardu e Adriana Volpe

La frecciata sulla svastica

Il momento della vendetta sembra finalmente arrivato per Adriana Volpe, che a Ogni Mattina, su TV8, ha commentato lo scivolone dell’influencer. “Serena praticamente ha detto, ‘No ma questa è stata una svista’. Io aggiungerei, una cosa è la svista e una cosa è la svastica. Sono due cose completamente differenti“, è stata la battuta della conduttrice sull’accaduto.

Serena Enardu: “Mi sono rotta”

L’ex gieffina non ha commentato direttamente le parole della Volpe, ma ieri sera ha pubblicato diverse Storie su Instagram per mettere un freno alla vicenda. “Non è solo una polemica, è una diffamazione, un po’ di incitamento all’odio, un po’ falsità…“, ha spiegato ai suoi follower, “Noi non solo ci vergogniamo per loro, per questi finti moralisti, ma ci siamo anche un po’ rotti le pal*e. Ma giusto un pelino. Un detto dice: ride bene chi ride ultimo“.

