Temptation Island non è solo un percorso introspettivo alla scoperta dei lati più reconditi dell’amore, ma è anche un viaggio per conoscere nuove persone e stringere forti amicizie. Lo sanno bene Valeria Liberati e Manila Nazzaro, protagoniste dell’ultima edizione del reality, che hanno continuato la loro frequentazione anche fuori dalle telecamere diventando grandi amiche.

Valeria e Manila dopo Temptation Island

A Temptation Island sono state due delle protagoniste indiscusse dell’edizione conclusasi poche settimane fa: stiamo parlando di Manila Nazzaro e Valeria Liberati. La showgirl è uscita dal docu-reality al fianco del fidanzato, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, testimoniando la solidità del loro amore.

Tant’è che i due stanno anche pensando al passo più importante: le nozze. Esito differente per la Liberati che, al falò di confronto finale, ha deciso di dire addio al fidanzato Ciavy. Troppi i problemi di coppia che hanno minato la loro relazione, nonostante alla fine i due abbiano deciso di concedersi una seconda possibilità e ricominciare mano nella mano. È di pochi giorni fa, infatti, l’annuncio della coppia, che è ritornata insieme dopo la brusca rottura consumatasi a Temptation Island.

Storia di un’amicizia

Ma Temptation Island non è soltanto un viaggio introspettivo, in cui i sentimenti di coppia sono costantemente messi in discussione. Il docu-reality dei sentimenti, fra litigi, pianti, riconciliazioni e tradimenti, è anche terreno fertile per la nascita di sincere amicizie. Ne sanno qualcosa proprio Manila Nazzaro e Valeria Liberati che, all’interno del reality, hanno instaurato una profonda amicizia. Il legame che le ha unite così tanto prosegue ancora oggi lontano dalle telecamere. Le due ragazze hanno condiviso sui rispettivi profili Instagram una foto insieme durante una cena a Trastevere, a Roma.

“La tv può regalare amicizie inaspettate e proprio per questo forti e sincere.. #temptationisland mi ha regalato quella con te“, la didascalia di Manila Nazzaro a corredo dello scatto al fianco dell’amica. Anche Valeria Liberati ha condiviso la stessa foto, dedicando alla showgirl parole al miele: “Grazie a Temptation Island ho conosciuto te,così simile a me. Ti voglio bene“.

