A 2 settimane dalla fine di Temptation Island, riflettori ancora puntati sulle coppie che hanno animato l’ottava edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia. In attesa che partano le nuove puntate, infatti, c’è ancora curiosità attorno alle storie dei partecipanti, con anche qualche colpo di scena. È il caso della love story tra Valeria Liberati e Andrea Maliokapis, detto Ciavy.

La violenta rottura tra Valeria e Ciavy

Alla fine del programma, erano state solo 2 su 6 le coppie che avevano deciso di uscire single: una è quella composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, l’altra Valeria e Ciavy.

Proprio la loro è stata anche la storia più travagliata e verbalmente violenta vista al resort di Temptation Island, tanto che lo stesso Bisciglia lo aveva definito come il momento più difficile di questa scorsa edizione.

Al falò di confronto, sono emersi aspri rancori, sensazioni di soffocamento e, da parte di Ciavy, un atteggiamento che gli è valso insulti e accuse di sessismo e maschilismo. Nell’ultimo spezzone di puntata, quello in cui Bisciglia ha rivisto le coppie dopo un mese, Valeria e Ciavy avevano confermato di essersi lasciati.

Ora, la svolta.

Valeria Liberati, l’annuncio: è tornata con Ciavy

La notizia è arrivata tramite storie Instagram dal profilo della stessa Valeria Liberati. Qui, l’estetista onicotecnica di 27 anni ha messo le mani avanti: “Alcune persone potranno pensare che io sia incoerente, però mi stava a cuore dirvi in prima persona come stanno ad oggi le cose” ha annunciato.

Quindi la rivelazione: “Uscita da Temptation abbiamo – lei e Ciavy – avuto modo di parlarci più volte e di dichiarare l’uno all’altro quanto il nostro percorso sia servito ad entrambi” ha scritto Valeria.

Un percorso finito con una violenta lite nella quale dovette intervenire Bisciglia, ma “capire i nostri errori e il male che ci siamo fatti in questo momento è la cosa più importante“.

Valeria dopo Temptation Island: “Sono una donna diversa“

In quel falò, Valeria disse di sentirsi costretta, limitata dalla relazione con Ciavy, dando a intendere che lui fosse anche molto possessivo. Ora, però, queste parole: “Sono una donna diversa, che non accetterebbe mai più nessun tipo di vincolo e restrizione. L’amore per me stessa verrà sempre prima di tutto“.

Poi, l’annuncio che cambia tutto: “In questo periodo ho avuto modo di rivedere in lui quello che era un tempo. E non mi sento di vivere il resto della mia vita con un grande rimpianto, cioè quello di non averci riprovato!“.

Valeria ha deciso di tornare assieme a Ciavy, quindi, o quantomeno di risolvere con lui i problemi evidenziati nel programma. Solo il tempo, ammette, darà loro le risposte.

Ad oggi, quindi, l’unica cosa vera coppia che si è lasciata nella scorsa edizione di Temptation Island è quella di Antonella Elia e Pietro, con quest’ultimo che però sta lavorando per riconquistarla.

