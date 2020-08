La coppia formata da Amadeus e Giovanna Civitillo è una delle più amate del mondo dello spettacolo e il loro profilo Instagram di coppia è sempre seguitissimo. In uno degli ultimi scatti, la moglie del conduttore viene immortalata mentre si gode il relax estivo, mostrando il suo fisico perfetto in bikini.

Giovanna Civitillo in bikini riceve un boom di like

Nella loro pagina Instagram la celebre coppia si sta godendo la fine delle vacanze estive al mare, dopo un anno segnato dal successo del conduttore al Festival di Sanremo ma anche dalle difficoltà per il Covid-19.

Nelle ultime foto la bella moglie di Amadeus è sdraiata su un lettino mentre è intenta nella lettura di un libro. La 43enne sfoggia il suo fisico in una terrazza vista mare e lo scatto raccoglie subito moltissimi like e commenti.

“Questa sì che è una donna di alta classe ed eleganza, mai sopra le righe. Brava Giovanna”, “Che fisico”, “Complimenti”, sono alcuni dei commenti di ammirazione da parte dei numerosissimi follower della coppia.

Amadeus e Giovanna: la coppia sempre più inseparabile

Giovanna Civitello, dopo la partecipazione a Domenica In e poi L’eredità in veste di ballerina, ha deciso di lasciare il mondo della televisione per dedicarsi alla famiglia.

Proprio nel celebre quiz preserale di Rai 1 aveva conosciuto il suo Amadeus, con il quale nel 2013 ha intrapreso una relazione. Nel 2009 sono finalmente arrivate le nozze tanto attese e nello stesso anno anche la gioia del loro primo figlio, Josè Alberto, chiamato così in onore dell’ex allenatore dell’Inter di cui Amadeus è grande tifoso.

Amadeus nel frattempo si sta preparando al bis sanremese dopo il grande successo in termini di ascolti dell’ultima edizione del celebre Festival, e avrà ancora una volta al suo fianco lo storico amico Fiorello.

La coppia dello spettacolo sembra durante queste vacanze sempre più legata, trascorrendo qualche momento di serenità al mare e condividendo gli scatti con i numerosi fan.

