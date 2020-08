Sembra tornare ad essere un’ipotesi fortemente sostenuta quella che riguarda la morte del piccolo Gioele collegata all’incidente stradale avuto in macchina con la madre Viviana. Una pista che sembra imporsi su quella più battuta sinora che vedeva Gioele morto, ucciso dalla madre prima di togliersi a sua volta la vita.

Oggi l’autopsia sul corpo di Gioele

È stata eseguita oggi l’autopsia sul corpo del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni il cui cadavere è stato ritrovato il 19 agosto scorso dopo quasi 20 giorni di ricerche per tutta la zona boschiva di Caronia, circostante al luogo dell’incidente.

Numerose le personalità che si stanno occupando di analizzare il corpo del piccolo i cui resti potrebbero servire a ricucire per filo e per segno cosa è accaduto quel 3 agosto in cui è dapprima scomparso insieme alla madre 43enne.

Disposti accertamenti irripetibili nell’auto di Viviana

Sono stati intanto disposti dal Procuratore di Patti anche degli esami, si tratta di accertamenti irripetibili, sull’auto di Viviana Parisi, l’Opel Corsa sulla quale viaggiava insieme al figlio prima di avere l’incidente. Le campionature sarebbero state fatte il 6 agosto scorso e potrebbero già aver dato alla luce una forte ipotesi.

Secondo quanto filtrato sinora, i risultati degli esami sarebbero sostenuti da altri esami eseguiti sul corpo del piccolo Gioele e potrebbero potenzialmente provarne la morte postuma all’incidente forse per un trauma fatale. Un’ipotesi che se così fosse potrebbe andare a giustificare lo stato di shock di Viviana Parisi, il perché della fuga nei boschi e di conseguenza anche il possibile suicidio di fronte alla morte del figlio.

Di certo al momento, alla luce degli esami sul corpicino di Gioele, è che i resti del piccolo sono stati compromessi dagli animali.

Non v’è però alcun elemento che confermi che il piccolo Gioele sia morto nel punto esatto in cui è stato trovato lo scorso 19 agosto.

