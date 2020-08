Negli ultimi giorni si sommano numerose le notizie di vip sottoposti a tamponi, dopo le vacanze estive in giro per l’Italia e l’Europa. A dominare la polemica è ovviamente Flavio Briatore, positivo al Covid e ricoverato al San Raffaele di Milano. Tamponi anche per Fedez, Chiara Ferragni e il piccolo Leone, così come per la showgirl argentina Belen Rodriguez. La stessa, ha pubblicato il risultato degli esami sui suoi profili Instagram.

Tampone per Belen Rodriguez al rientro da Ibiza

Mentre l’attenzione sul suolo italiano è soprattutto per la questione sarda, con numerosi locali e la movida posta sotto stretta sorveglianza dopo i focolai emersi, anche chi rientra da Spagna, Grecia e altri Paesi sono sottoposti a tampone obbligatorio.

Ne sa qualcosa Belen Rodriguez, rientrata da Ibizia e arrivata a Capri. Qui, la showgirl è stata raggiunta dall’Asl di Napoli per effettuare l’esame obbligatorio per chi rientra dal paese iberico, che anche oggi ha fatto segnare 3.829 casi di Covid.

Una volta effettuato, è stata direttamente l’argentina a condividere i risultati del tampone per il Coronavirus.

L’esito del tampone di Belen

In una storia Instagram, nero su bianco, Belen ha condiviso l’esito del tampone semplicemente fotografando il referto stesso.

Da notare soprattutto i tempi, estremamente veloci: tampone effettuato ieri e risultati ricevuti il giorno stesso. Poco sotto, si legge: “Real Time PCR per la ricerca degli acidi nucleici del Coronavirus SARS-COV2 su Tampone naso-faringeo“.

Quindi il risultato: non rilevato. Belen Rodriguez quindi è risultata negativa al Coronavirus. “Ecco, No Covid” ha aggiunto nella storia. La Rodriguez è quindi tornata a storie di mare e vacanze, quest’anno segnate sia dal presunto tradimento di De Martino, ma anche da nuovi amori che le avrebbero ridato il sorriso.

