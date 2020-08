Al centro della polemica dopo essere stato trovato positivo al Coronavirus, Flavio Briatore è già pronto a tornare a casa. Le sue dimissioni sono previste per domani, ma il clamore non lo lascerà probabilmente per tutta la quarantena. Inevitabile che venga coinvolta anche Elisabetta Gregoraci, che ha anche rivelato l’esito del tampone sul figlio, Nathan Falco.

Flavio Briatore, quarantena a casa della Santanchè

Dopo essere stato ricoverato per una prostatite ed essere poi stato trovato positivo al Covid-19, Flavio Briatore sembra già essere tornato in forma. Abbastanza per essere dimesso, come riferisce direttamente l’ospedale San Raffaele di Milano.

Tante le polemiche attorno all’imprenditore, specie per le sue dichiarazioni e le foto che lo ritraggono al Billionaire, senza alcun distanziamento sociale o mascherina a ripararlo dal virus.

Ora, dovrà proseguire la quarantena domiciliare prevista per i contagiati. Secondo un’esclusiva rilanciata da Adnkronos, però, non lo farà a casa sua. Flavio Briatore potrebbe passare la quarantena da Daniela Santanchè, tra le prime a difenderlo dopo il polverone mediatico. La Santanchè dovrebbe ospitarlo in un’ala della casa di Milano, dando così tempo all’amico Briatore di riprendersi.

Lo sfogo della Gregoraci: “Ognuno fa di testa sua“

In attesa di entrare nella Casa del Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare delle condizioni dell’ex marito Briatore. Lo ha fatto con un’intervista al Corriere della Sera, nella quale si è dimostrata molto critica nei suoi confronti. Il tutto pochi giorni dopo averne comunque preso le sue difese dai feroci attacchi sui social.

“Il problema non è la notte sarda, ma sono le notti in generale” ha detto riguardo la polemica sul Billionaire e gli altri locali della movida sarda da cui stanno nascendo focolaio.

“Con tutto quello che abbiamo attraversato capisco la voglia di evadere – aggiunge – ma questo problema esiste non ce lo dobbiamo scordare“. Quindi la rivelazione di aver dato consigli, che sembra siano andati inascoltati: “Io consiglio sempre tutte le persone che mi sono vicine, sono molto attenta, per alcune amiche addirittura bacchettona. Poi ognuno fa di testa sua“.

Tampone negativo per il figlio Nathan Falco

Nella vicenda è finito coinvolto anche il figlio di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco.

Come rivelato dalla madre, anche lui si è dovuto sottoporre al tampone per il Coronavirus, poi rivelatosi negativo.

Al figlio era andato il pensiero di Briatore dall’ospedale, con un post che però è stato duramente contestato da chi non perdona all’imprenditore di aver, per così dire, predicato male e razzolato peggio.

