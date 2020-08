Messaggi incoraggianti sì ma anche tante critiche per Flavio Briatore, tuttora ricoverato al San Raffaele di Milano per quella che sembra essere una forte forma di prostatite e risultato poi successivamente anche positivo al Coronavirus. Qualche giorno fa Briatore era già tornato a pubblicare qualcosa su Instagram, un selfie nelle stories in cui si mostrava sorridente dall’ospedale ma lo scatto era sparito pochi minuti dopo.

Ieri pomeriggio Briatore è tornato ad usare i social rivolgendo un pensiero al figlio Nathan Falco e sebbene i messaggi incoraggianti siano stati tanti, anche le critiche sono state numerose.

I messaggi incoraggianti a sostegno di Flavio Briatore

Sono contrastanti le parole di questi giorni sulla persona di Flavio Briatore: c’è chi non manca di sostenerlo ogni giorno, augurandogli una pronta guarigione e chi non riesce a trattenersi dal condannarlo per quanto accaduto al Billionaire, il suo locale a Porto Cervo dove si è sviluppato un vero e proprio focolaio di Coronavirus. Anche sotto ad uno scatto di Nathan Falco, il figlio avuto da Elisabetta Gregoraci, gli utenti si sono divisi del tutto.

Lo scatto di Nathan Falco pubblicato da Flavio Briatore.

Fonte: Instagram

Le aspre critiche: “Strategia“

Tra i tanti “numero uno Falco Briatore“; “Stai sereno e rimettiti al più presto“; “Forza Flavio sempre positivo, la tua forza zittirà gli stolti“, irrompono utenti che sferzano attacchi mirati decontestualizzati dalla fotografia, una mera dedica al figlio. “Mi scusi sig Briatore. Comprendo poco di social ma le chiedo che senso abbia salutare suo figlio su Instagram. Non può farlo lei direttamente telefonandogli? Le auguro una pronta guarigione“, scrive un utente.

Le critiche degli utenti al di sotto dello scatto di Flavio Briatore.

Fonte: Instagram

Una domanda a cui provano a rispondere altri utente, in maniera sempre aspramente critica: “Strategia! Doveva farsi vivo in campo neutro“, “Vuole commuovere… ha capito che ha toppato“; “Doveva creare un diversivo“; “Siccome non ne azzecca una neanche per sbaglio, si gioca la carta del figlio, semplice“. Il sentore, a giudicare il carattere delle accuse, è che gli utenti abbiano interpretato la dedica al figlio come un altro modo per focalizzare l’attenzione su altro, un “altro” che si chiamerebbe Billionaire.

Approfondisci

TUTTO SU FLAVIO BRIATORE

Elisabetta Gregoraci chiarisce le condizioni di Flavio Briatore, positivo al Covid

Briatore positivo al Covid: le parole di Vittorio Sgarbi e Lucio Presta