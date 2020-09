Non solo Berlusconi. La settimana scorsa è stata caratterizzata dalla notizia della positività di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato in ospedale per tenere sotto controllo la sua situazione di salute. Intanto però, secondo quanto rivela Ansa, anche Marina Berlusconi, risulterebbe positiva al Covid-19. Dopo una serie di tamponi negativi, l’ultimo, nel fine settimana, ha dato invece risultato diverso. La notizia trova conferma in ambienti del Gruppo. La presidente di Fininvest e di Mondadori, comunque, sta bene e lavora normalmente al telefono.

Marina Berlusconi positiva al Coronavirus

La notizia di queste ultime ore riguarda la positività di un altro membro della famiglia Berlusconi.

Dopo i due figli Barbara e Luigi Berlusconi, positivi e asintomatici, anche Marina Berlusconi è risultata positiva. La presidente di Fininvest e di Mondadori si trovava già in quarantena insieme alla sua famiglia. Infatti, dopo che il padre era risultato positivo, i famigliari venuti a contatto con lui si sono isolati fino al risultato del tampone. Marina Berlusconi si troverebbe nella propria abitazione milanese insieme alla proprio famiglia, sta bene e starebbe regolarmente lavorando.

Nei giorni scorsi Marina Berlusconi ha difeso il padre dagli attacchi: “Credo che la malattia di mio padre, come quella di qualunque altro essere umano, meriterebbe ben maggiore rispetto, discrezione e attenzione alla verità di quanto non legga e non ascolti in questi giorni. Giorni segnati dalla ossessiva ricerca di conflitti che non esistono e da una caccia al ‘colpevole’ che lascia davvero sconcertati”, ha asserito attraverso una nota stampa.

La situazione di Silvio Berlusconi

Intanto per conoscere le condizioni di salute di Silvio Berlusconi bisognerà attendere le 16 di oggi, quando verrà diffuso un nuovo bollettino dai medici del San Raffaele di Milano, dove l’ex premier si trova ricoverato.

Intanto Ansa rivela che la notte di Berlusconi è trascorsa “tranquilla”. Il leader di Forza Italia è ricoverato in seguito a una polmonite bilaterale, questa sembra essere una complicanza tipica del coronavirus.

