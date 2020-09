Apre la stagione con il botto Eleonora Daniele, tornata oggi in onda dopo il parto e dopo una lunga pausa estiva al timone del suo contenitore mattutino, Storie Italiane. Lasciano il segno le due ospiti che la Daniele ha accolto nel suo salotto: Catherine Spaak, che ha raccontato dei recenti problemi di salute, e Wilma Goich che ha commosso il pubblico a casa con lo straziante ricordo della figlia Susanna Vianello.

Wilma Goich: il dolore per la morte della figlia Susanna

Era lo scorso aprile quando moriva, prematuramente, la giornalista e speaker radiofonica Susanna Vianello, la 50enne figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich.

Proprio la madre quest’oggi ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane ha ripercorso gli ultimi momenti di vita della figlia portando davanti a tutti il proprio personale e intimo dolore. Una sofferenza data dall’esito di una tac che non lasciava immaginare altro se non la gravità della situazione in cui versava la figlia Susanna: “È accaduto tutto in un mese – racconta Wilma Goich a Storie Italiane – Quando ti trovi a parlare di queste cose è inevitabile che ti venga da piangere.

È dura, molto dura“, racconta la donna con le lacrime agli occhi.

“Sapevo che aveva il tumore al polmone“

“Oggi sono 5 mesi, troppo poco tempo e quindi come fai c’è un vuoto pazzesco che è difficile riempire – continua la Goich visibilmente provata – lo riempio coi pensieri, con i ricordi, con mio nipote che mi sta vicinissimo. Anche Edoardo mi sta vicino perché soffre come me, è suo padre, ci siamo tuti riavvicinati ma non è sufficiente perché manca lei ed è difficile riempire questo vuoto“.

Una morte quella di Susanna sopraggiunta ad appena un mese dalla scoperta del tumore: “Era troppo tardi – dichiara la Goich parlando della tac che lo aveva evidenziato – era già molto avanzato, stava al quarto livello e io non sapevo niente, perché non mi hanno detto esattamente tutto e io non ho capito. Sapevo che aveva il tumore al polmone, ma non sapevo che avevo preso le ossa“.

Approfondisci

Edoardo Vianello ospite da Diaco dopo la morte della figlia

Wilma Goich rivive la fine del tormentato amore con Edoardo Vianello

Susanna Vianello figlia d’arte: le vite dei genitori Wilma Goich ed Edoardo