Domenica In è pronta a ripartire e a tenere compagnia ai telespettatori come con la spumeggiante Mara Venier, regina delle domeniche pomeriggio. L’inizio del programma è stato segnato da qualche intoppo, come la polemica per l’intervento di Giuseppe Conte, ma la conduttrice ha nella manica ospiti speciali per la prima puntata.

Mara Venier ha anche annunciato che nel corso di questa edizione, Domenica In accoglierà la punta di diamante della concorrenza, Maria De Filippi, con cui è legata da una profonda amicizia.

Maria De Filippi a Domenica In

La regina di Mediaset sarà un’ospite a Domenica In, una vera sorpresa per i fan della conduttrice di Amici.

Ad annunciarlo la stessa Mara Venier nella presentazione del programma: “Oggi posso con fermezza dire che la De Filippi sarà ospite, per decisione mia e dell’ad Salini“.

D’altronde, la presenza di Maria De Filippi su Rai Uno è stata sancita con il programma che andrà in onda il 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La conduttrice presenterà la serata insieme a Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia, e proprio in questo periodo è prevista la sua presenza nel contenitore domenicale della Rai.

Mara Venier e Maria De Filippi: l’amicizia e il sostegno

Tra le due conduttrici l’amicizia è di lunga data così come anche il sodalizio professionale. Mara Venier ha raccontato del grande aiuto che Maria De Filippi le ha dato dopo un periodo molto difficile in Rai. La conduttrice Mediaset l’ha accolta nel suo programma quando molte porte erano chiuse per lei.

“Mi ha teso una mano in un momento terribile e non lo dimenticherò mai“, ha raccontato Mara Venier, “Lavorare quando stavo vivendo quel dolore lancinante per mia mamma è stato ossigeno.

Dovevo restare per una puntata a Tú sí que vales, sono rimasta 3 anni“. Dopo l’offerta di tornare a Domenica In sarebbe stata proprio la collega a spingerla ad accettare. Una scelta che ha dato i suoi frutti, visto il grande seguito del programma della Venier.

