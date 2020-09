È sempre sull’onda della discussione Wanda Nara, influencer da 7 milioni di follower su Instagram e moglie di Mauro Icardi, di cui è la procuratrice sportiva. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha alzato non poche polemiche per una foto paparazzata in cui si mostra in un bikini nero mentre il figlio le fa uno scatto definito “bollente”. Wanda Nara è finita di nuovo nella bufera proprio sui figli dopo l’attacco dell’ex Maxi Lòpez per la loro presunta positività al coronavirus.

Wanda Nara: la discussa foto del figlio

È stato The Sun a pubblicare alcune immagini che ritraggono Wanda Nara in pose provocanti mentre si fa scattare foto dal figlio.

La famiglia Icardi, dopo il trasferimento a Parigi, ha passato le vacanze su uno yacht lussuosissimo a Ibiza.

Le foto sono state divulgate su Twitter, dove si è alzata la polemica per “l’uso” che l’influencer avrebbe fatto del figlio. “Wanda Nara che si fa fotografare il c**o dal figlio mi fa più senso dell ingresso nel panorama culturale, sociale ed economico della signora di Mondello“, ha scritto l’utente, riferendosi al tormentone “Non ce n’è Coviddi” che ha fatto guadagnare centinaia di migliaia di follewer Instagram ad Angela Chianello.

Il tweet su Wanda Nara che ha generato le polemiche

La difesa della showgirl

Altri utenti si sono schierati con Wanda Nara, ipotizzando che forse il bambino stesse fotografando altro. Le foto del tabloid inglese non lasciano però spazi a dubbi. In un altro scatto paparazzato la showgirl posa in un’altra posa “bollente” su una poltroncina dello yacht.

Non ci sarebbe malizia in un figlio che fotografa la madre, secondo alcuni commenti, anche se le suddette foto finiscono in un account da milioni di follower.

Wanda Nara è solita essere al centro del gossip, segnato soprattutto dalla lunga controversia con l’ex marito, conclusasi qualche mese fa. L’influencer ha sempre dichiarato di essere estremamente attenta ai figli, che monitora costantemente con ben 23 telecamere in casa!