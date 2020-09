Buone notizie – finalmente – per Ballando con le Stelle, che sembrano finalmente tornare a sorridere al programma di Milly Carlucci. Dopo la notizia della positività al Covid-19 di Samuel Peron e l’improvvisa operazione a Raimondo Todaro, il ballerino di Elisa Isoardi sembra pronto a tornare nel programma. Ad annunciarlo, la stessa conduttrice.

L’annuncio di Milly Carlucci su Raimondo Todaro

Lo ha annunciato proprio Milly Carlucci sul suo profilo Instagram, lo stesso dove si era immortalata mentre faceva visita a Raimondo Todaro, operato di appendicite pochi giorni fa. L’inconveniente, l’ennesimo per Ballando con le Stelle, aveva costretto Elisa Isoardi ad esibirsi da sola, pur con successo e onori da parte della giuria.

Per quanto riguarda la prossima puntata, qualche speranza c’è: “La pecorella smarrita è tornata” dice la Carlucci nel video, con Todaro di fronte a lei.

D’altronde, lo aveva annunciato lui stesso da Francesca Fialdini domenica, che sarebbe uscito dall’ospedale nella giornata di ieri. Il tutto dopo un intervento non di poco rischio: “In sala operatoria si sono accorti che l’appendice era talmente infiammata da bucare l’intestino ceco dove si appoggia.

Mi hanno tagliato 10 cm d’intestino e dunque il ricovero sarà più lungo“.

Raimondo Todaro torna a Ballando con le Stelle

Nonostante l’operazione, Raimondo Todaro sembra proprio deciso: “Se dico che mi sento di andare a lavorare vuol dire che posso farlo“. Spazio quindi alla speranza di rivederlo già sabato prossimo in pista con Elisa Isoardi. Nel video con Milly Carlucci, la conduttrice specifica: “È tornato con lo spirito giusto“. “Mi sento una roccia, una favola” chiarisce ancora Todaro.

Non è ancora certo però il destino del ballerino nel programma: potrà seguire e aiutare la Isoardi nelle preparazione delle coreografie, oppure scenderà già in pista?

Difficile pensare che coi punti e 10 cm d’intestino in meno possa già essere in forma smagliante. Da quanto ha fatto vedere la Isoardi, però, anche ballare da sola potrebbe non essere un problema.

