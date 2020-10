Aumenta il numero di figli di Al Bano che hanno deciso di dedicare la propria vita, esattamente come il padre, alla musica. È recente infatti la notizia del debutto di Jasmine Carrisi nel panorama musicale con il singolo rap Ego. Yari Carrisi, però, si può dire sia stato il primo a scegliere questa strada ed anche lui a modo suo e con le sue difficoltà.

E proprio Yari Carrisi, stuzzicato su un’eventuale ipotesi Festival di Sanremo, sembra lanciare una velata frecciatina al padre.

I Carrisi: il peso di essere figli d’arte

I figli di Al Bano non sono i primi a seguire le orme dei propri genitori, e nemmeno gli ultimi.

E, proprio come tanti figli d’arte, si sono spesso lamentati di aver subito pregiudizi ed avere trovato difficoltà lungo il percorso proprio per colpa del loro “ingombrante” papà.

Proprio da questo è nata la scelta di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, di non usare il proprio cognome quando canta. Ma il primogenito del cantante di Felicità ha fatto una vera e propria provocazione al padre nel corso della puntata di La Vita in Diretta del 29 settembre.

“Sanremo? Non posso, ci va sempre Al Bano”

Proprio come la sorella Jasmine, Yari vorrebbe davvero partecipare a al Festival di Sanremo e avrebbe l’esperienza dalla sua parte, dato che è da diversi anni che suona in concerti di carattere spirituale, per l’orgoglio di mamma Romina. Ma sembra che per ora il Festival sia solo un sogno per lui. Quando gli è stato chiesto nel corso de La Vita in Diretta perché non avesse ancora partecipato al Festival della Canzone Italiana, infatti, Yari ha risposto: “Non posso mai andare a Sanremo perché ci va sempre mio padre”.

Yari e Thea come i nuovi Al Bano e Romina? La risposta di Carrisi

Dopo questa piccola provocazione, il figlio del leone di Cellino San Marco ha voluto precisare un’altra cosa. Un giornale, infatti, aveva scritto che lui e la fidanzata Thea vorrebbero duettare con Al Bano e Romina. In questo contesto Yari ha spiegato: “Non li vogliamo emulare. Certo, vorremmo cantare con loro, ma rispondevamo solo a una domanda. Noi vogliamo cantare con tutti, specialmente coi nostri familiari”.

