C’era solo una persona che non si era ancora espressa apertamente su Adua Del Vesco, ovvero Alfonso Signorini. Adesso però anche il direttore di Chi e conduttore del GF Vip ha voluto rompere il silenzio e dire cosa pensa del concorrente più controverso della Casa.

Alfonso Signorini non conosceva Adua del Vesco prima che lei partecipasse al reality, ma ciò che è accaduto in queste settimane con lo scandalo “Morra” ha permesso al conduttore del GF Vip di farsi un’idea piuttosto precisa di come sia l’attrice, e lo ha spiegato a Casa Chi.

Alfonso Signorini e Adua Del Vesco

Cominciamo con il dire che Signorini non ha apprezzato ciò che è accaduto con Morra, parlando di caccia alle streghe: “Qualche ora prima della diretta me la volevo magnare, ve lo dico onestamente. A me in pieno periodo dove la lotta contro l’omofobia è giustamente sempre una bella realtà, avere una caccia alle streghe dove cerchiamo di stanare se uno è gay o no, è una roba che a me non piace”.

Adua Del Vesco in confessionale

A quanto pare è stato però l’intervento in confessionale a far cambiare, almeno in parte, idea a Signorini: “Mi fanno vedere il suo confessionale.

Ecco qui l’intelligenza di Adua: ha spostato l’asse, non si è più chiesta Massimiliano è gay? Ha fatto una riflessione su se stessa e ha detto che si dispiace, che non vuole più farsi del male prestandosi a costruire storie finte per assecondare la carriera degli altri”.

Signorini ha concluso spiegando che è ancora presto per avere un’idea chiara delle intenzioni di Adua del Vesco, ma che ha riconosciuto in lei una grande intelligenza e strategia: “È una finissima stratega e lo dimostra anche il fatto che abbia inaspettatamente vinto al televoto.

Tutti si aspettavano la vittoria di Franceska”.

Approfondisci:

GF Vip, Adua Del Vesco pronta a vuotare il sacco: “Basta menzogne”

GF Vip, Adua Del Vesco sotto attacco: l’attrice crolla in lacrime

GF Vip, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco finti fidanzati: la reazione degli inquilini