Gabriel Garko insieme a un “amico speciale” dopo il coming out: la notizia, lanciata dal settimanale Chi, arriva a pochi giorni dalle rivelazioni dell’attore al Grande Fratello Vip e a Verissimo.

Gabriel Garko, prime foto dopo il coming out

“Gabriel Garko ricomincia la sua nuova vita accanto a un amico speciale, Gaetano“. Così il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, lancia le prime immagini dell’attore con un uomo dopo il coming out.

La loro passeggiata a Milano è impressa in alcuni scatti pubblicati dalla rivista, a margine di quella che Garko, davanti alle telecamere di GF Vip e Verissimo, ha dipinto come una rinascita dopo anni di ben celata finzione.

Gabriel Garko nelle foto del settimanale Chi – Fonte: Chi

Gabriel Garko a Verissimo: “Ho una nuova storia”

Proprio durante la sua recente intervista nel salotto di Silvia Toffanin, Gabriel Garko ha parlato della sua vita privata e del primo amore, passando poi a qualche rivelazione sulle evoluzioni sentimentali degli ultimi tempi.

“Ho avuto la mia prima vera storia d’amore – ha detto a Verissimo – con un ragazzo di nome Riccardo.

Sono stato con lui undici anni (…)”. Poi le parole spese su una relazione che sarebbe “appena nata”, dopo quella con Gabriele Rossi: “La storia con Gabriele si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci sentiamo tutti i giorni“.

L’uomo paparazzato al suo fianco a Milano, e di cui il settimanale di Alfonso Signorini ha dato conto, sembra avere un ruolo importante nel nuovo capitolo di vita di Gabriel Garko.

Dopo aver rivelato la sua esperienza all’interno di un “sistema” che gli avrebbe imposto di mostrarsi altro da quello che realmente è nella vita di tutti i giorni, imbrigliato nelle trame di un “personaggio” portato avanti per continuare a lavorare nel settore, l’attore ha scelto di dire tutto: “All’inizio l’ho preso come un gioco, poi giocando mi sono trovato dentro una macchina che mi ha incastrato e il gioco non è poi più stato così divertente.

Alcuni hanno detto che sono stato pagato per fare coming out, l’ho trovato molto offensivo. Non è mi piaciuto affatto (…). Oggi mi sono tolto la maschera…“.

Approfondisci

TUTTO SU GABRIEL GARKO

Gabriel Garko, le rivelazioni di Eva Grimaldi: “Storia a tavolino”

Manuela Arcuri su Gabriel Garko: “Mai flirt a tavolino”