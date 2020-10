Nuove scottanti rivelazioni sull’affaire Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip. L’attrice è finita nell’occhio del ciclone per alcune menzogne sul rapporto con Massimiliano Morra e non tutti i nodi sono ancora venuti al pettine. Nella puntata di questa sera nuovo, accesissimo scontro con Tommaso Zorzi, che più di tutti ha dubbi su di lei.

Adua Del Vesco nell’occhio del ciclone

Adua Del Vesco continua ancora a far parlare di sé. L’attrice è protagonista al Grande Fratello Vip di una serie di controversie legate alla veridicità delle sue parole, più volte finite al centro dei riflettori. Non solo il fragile rapporto con Massimiliano Morra, con il quale sembra comunque avere tutte le intenzioni di riavvicinarsi.

La ragazza è stata anche protagonista di un gossip diffuso nella Casa legato alla presunta omosessualità dell’attore. Ipotesi smentita con rabbia da Morra ma anche dall’attrice stessa, che ha ammesso di non aver mai avuto un pensiero di questo tipo. Ma la Del Vesco è stata sbugiardata dall’inquilino Tommaso Zorzi, con il quale i rapporti sono al minimo storico. L’acceso confronto avvenuto la scorsa puntata ha portato l’influencer e l’attrice ad allontanarsi sempre più.

Adua e Massimiliano a confronto: tutta la verità

Ma è mistero, anche e soprattutto, sulla finta storia d’amore tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. A fare maggiore chiarezza è Alfonso Signorini, che ha deciso di dividere i due attori in stanze separate per alcune domande secche. La prima riguarda la loro finta love story e la sua durata, della quale Adua dice: “Visto che era una favola non ti so dire l’anno preciso, ma è durata circa due anni“. Morra invece sembra più deciso: “Nel 2013 è iniziata la favola, è durata un anno e mezzo/due anni“.

Sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra, che ha fatto tanto clamore scatenando il dibattito nella Casa e non solo, l’attore spiega: “Lei conosce il mio passato e le storie che ho avuto con altre ragazze. Non erano ragazze famose“. E, alla domanda del conduttore se i due avessero mai avuto rapporti sessuali, Morra svela: “Ni. Non abbiamo fatto sesso però c’è stato qualcosa di molto vicino. Non posso andare oltre“. Adua Del Vesco, pressata sul gossip da lei lanciato nella Casa sull’omosessualità del ragazzo, ammette le sue colpe: “Forse per un periodo ho avuto il dubbio ed è uscita così, come una confidenza tra amiche non pensando fossi al GF Vip.

Ho fatto un errore“.

Tommaso Zorzi attacca Adua: “Tu menti“

Ma a dubitare sulla veridicità delle parole di Adua Del Vesco è, ancora una volta, Tommaso Zorzi. Adua commenta con rabbia il comportamento del ragazzo, che l’aveva sbugiardata davanti a tutta Italia: “Io ho fato un errore, ho chiesto scusa. La cosa è andata così ma non ti ho mai detto queste cose.

Sono pazza io? Io non voglio più tirare in mezzo Massimiliano“. L’influencer replica con veemenza: “Sono entrato in camera sua e me l’ha detto. Quando mi sono esposto su questo, lei non aveva ancora ammesso di averlo detto. Quindi lei ancora teneva la posizione che questa cosa che aveva detto è falsa. Poi lei ha iniziato a dire delle verità“. E attacca l’attrice senza mezzi termini: “Tu non ammetti le cose, tu ammetti le cose quando sei messa alle strette. Tu menti“. Adua Del Vesco controbatte alle sue accuse: “Non devo chiedere scusa a lui per quello che sta dicendo.

Ti vuoi ficcare in una situazione che non ti riguarda“.

