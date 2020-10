Fabio Fulco è pronto per la paternità. L’attore lo ha rivelato in una recente intervista in cui ha parlato della sua nuova fidanzata, Veronica Papa, e della sua ex storica, l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto.

Fulco sulla Veronica Papa: “Riesce a farmi credere in qualcosa“

L’attore napoletano, dopo la sua burrascosa rottura con Cristina Chiabotto, si è legato sentimentalmente a Veronica Papa, una giovane imprenditrice 25 anni più piccola di lui e la loro relazione sembra vada a gonfie vele. Dopo aver superato la sfida del lockdown (che per molte coppie è stato un banco di prova), infatti, i due hanno fatto grandi passi avanti.

Questa estate, infatti, Fulco ha conosciuto i genitori della ragazza: “Sono fantastici – ha rivelato al settimanale Chi, per poi aggiungere – Veronica con la sua pazienza è riuscita a farmi credere in un qualcosa in cui non credevo proprio più“.

Veronica Papa e Fabio Fulco. Fonte: Instagram

Come aveva raccontato in un’altra intervista di qualche mese fa, Veronica è stata proprio “un dono”. Ed è anche grazie a lei che Fulco oggi sta meglio: “Ero bloccato, arrabbiato, sfiduciato e lei mi ha insegnato a ridimensionare un po’ tutto e a vivere la vita in maniera più semplice“, ha spiegato l’attore.

Fulco e la verità sul matrimonio

Qualche mese fa si era parlato della possibilità di un matrimonio tra Fabio Fulco e la sua nuova fiamma, Veronica Papa. Secondo questa nuova intervista, sarebbero però tutte “fesserie”. L’attore, infatti, è una persona molto riservata, e preferirebbe tenere questa informazione riservata. Ma non vuole rinunciare alla famiglia: “Forse è tardi, forse no, ma per diventare padre, per esempio, non sono mai stato pronto come adesso” ha raccontato.

E su Cristina Chiabotto: “Ricostruzioni sbagliate“

Parlando invece della sua storia ex Cristina Chiabotto, alla quale è stato legato per ben 12 anni, Fulco dice di non provare più dolore: “Non mi fa male, ma non tollero la ricostruzione che poi, ogni volta, viene fatta – ha infatti rivelato – Se non rispondo, sono antipatico. Se rispondo, sono incattivito e se lo faccio in maniera garbata, sto mandando frecciatine“.

Leggi di più sul matrimonio di Cristina Chiabotto e Marco Roscio

Una storia chiusa, quindi.

“La vita va avanti: Cristina si è sposata, io sono felicemente fidanzato e oggi dopo tanta sofferenza ho ritrovato finalmente la mia dimensione”.

Approfondisci

Insulti al marito di Cristina Chiabotto: la reazione dell’ex Fabio Fulco

Fabio Fulco a Vieni Da Me: così è cominciata con la Chiabotto