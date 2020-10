Storie Italiane, che nelle ultime settimane si è rivelato essere il programma più seguito del daytime mattutino, ha recentemente ospitato una conversazione di grande attualità. Nel salottino mattutino di Eleonora Daniele, infatti, si è parlato di chirurgia estetica e durante il dibattito Raffaella Fico, ospite in studio, ha fatto alcune rivelazioni sulla sua personale esperienza.

Storie Italiane: le polemiche su Diletta Leotta

Punto di partenza della discussione sono state le polemiche su Diletta Leotta. A Sanremo 2020, infatti, la conduttrice catanese aveva parlato di bellezza, scatenando una serie di critiche.

La scintilla che ha infiammato la polemiche nel salotto della Daniele è stata l’affermazione “La bellezza capita, non è un merito”. Una frase giudicata un po’ ipocrita secondo alcuni, grandi sostenitori del fatto che la Leotta sia ricorsa in prima persona alla chirurgia estetica. Di recente, esasperata dalle polemiche, proprio la giornalista sportiva è scesa in prima linea per difendere il diritto di ricorrere alla chirurgia estetica e proprio da qui, Eleonora Daniele, ha dato vita alla discussione andata in onda nello studio Rai.

Raffaella Fico: “Anche io ho rifatto il seno“

Quando si è toccato l’argomento chirurgia estetica, Raffaella Fico è intervenuta.

Le sue parole, però, non riguardavano la collega bensì la sua esperienza personale. “Anche io ho rifatto il seno – ha raccontato la Fico – e comunque prima di rifarlo ho riflettuto, ho fatto un percorso interno mio“. Secondo la showgirl, infatti, non bisognerebbe arrivare sprovveduti all’operazione ma essere sicuri di ciò che si sta facendo, consapevoli del proprio corpo. Il rischio che si corre, ha rivelato, è quello di pentirsene per il resto della vita.

Pro e contro della chirurgia estetica

Sempre difendendo la libertà di ricorrere alla chirurgia estetica, la modella campana ha aggiunto come lei abbia scelto di operarsi per stare meglio col proprio corpo. Un desiderio nata da una forte consapevolezza: “Io l’ho fatto comunque a 22, 23 anni. È sempre un intervento chirurgico che ha i suoi contro“.

Sempre Raffaella Fico, che di recente ha fatto ancora parlare di sé e della sua nuova fiamma, ha poi voluto lanciare un messaggio alle donne che, come lei, vogliono ricorrere alla chirurgia.

Secondo la modella non esiste alcuna ragione per la quale sia necessario prendere queste decisioni con leggerezza: “Esagerare significa diventare tutte uguali“.

