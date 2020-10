Una notte difficile quella appena trascorsa per il capoluogo campano. Napoli si è trasformata in una zona di guerriglia dopo l’annuncio del Presidente De Luca di mettere l’intera regione Campania in regime di lockdown, a causa dell’eponenziale aumento dei casi.

Migliaia di persone, titolari di attività commerciali di vario genere, si sono riversate in strada inizialmente per protestare pacificamente contro la decisione estrema e, in pochi minuti, la situazione è degenerata. Una troupe televisiva è stata aggredita e, nella mattinata successiva, si contano i danni.

Guerriglia a Napoli

È iniziato tutto allo scoccare delle 23, prima notte del coprifuoco, un migliaio di persone sono riversate in strada per le vie del centro, a ridosso del palazzo della Regione, e sul lungomare intonando slogan di vario genere contro Vicenzo De Luca.

Inizialmente si è trattato di una marcia pacifica, volta a spiegare il disagio dei ristoratori che si trovano a confrontarsi con i nuovi orari, incompatibili con le loro attività. La situazione cambia improvvisamente quando un altro gruppo di persone, con indosso mascherine e maschere con il volto di De Luca, ha sfilato intonando cori, lanciando fumogeni, bottiglie vuote… inevitabili gli scontri con le forze dell’ordine, alle quali molti manifestanti si sono rivolti chiedendogli di unirsi a loro.

Mi inviano in diretta da Napoli le immagini della rivolta contro De Luca.Ovviamente sbagliata,pericolosa,https://t.co/yDhN9cRzET anche il governatore dovrebbe essere più prudente nella comunicazione,tanto più che governa una situazione facilmente infiammabile. pic.twitter.com/3rZkgsubJ8 — Gianfranco Rotondi (@grotondi) October 23, 2020

Il caos per le vie del centro

La situazione va via via facendosi sempre più critica, vengono incendiati/lanciati cassonetti, oltre ai fumogeni sono state lanciate anche bombe carta, la polizia carica i manifestanti e cerca a tutti i costi di disperdere la folla. Mescolati con la folla anche gruppi di giovani incappucciati che hanno assaltato le auto della polizia.

Scene di guerriglia a #Napoli. Feroce la protesta contro i provvedimenti di #DeLuca, presidente della Regione #Campania pic.twitter.com/maG3zet4Hf — Simone Guadagno (@SimoneGuadagnoo) October 23, 2020

Una troupe di Skytg24 è stata aggredita dalla folla e costretta alla fuga.

Anche un camion dei vigili del fuoco è stato preso d’assalto. Una città messa a ferro e fuoco nel terrore di molti cittadini che hanno ripreso e fotografato la scena dalle loro case.

La prima notte di chiusure anti-Covid a #Napoli si è trasformata in una guerriglia urbana. È stato inseguito e aggredito anche il nostro inviato Paolo Fratter insieme alla troupe, sul posto per documentare quanto stava accadendo. Il video completo dell'aggressione ⤵️ pic.twitter.com/UMmyiCIvKe — Sky tg24 (@SkyTG24) October 24, 2020

La condanna del questore

Atteggiamenti duramente condannati dalla questura di Napoli: “Questa sera abbiamo assistito a veri e propri comportamenti criminali verso le forze dell’ordine. Nessuna condizione di disagio, per quanto umanamente comprensibile, puo’ in alcun modo giustificare la violenza” ha dichiarato, tramite una nota, il questore di Napoli Alessandro Giuliano.

La decisione del Presidente della Regione Campania De Luca ha scatenato un vero e proprio putiferio. Da un lato la forte preoccupazione dell’amministrazione, dettata dalla consapevolezza di essere sull’orlo di un baratro profondo e dal quale sarà impossibile uscire. Il rischio di una ecatombe spaventa di più di qualunque minaccia economica. Dall’altro lato c’è l’esasperazione dei lavoratori autonomi, dei commercianti, dei ristoratori, privati che mantengono famiglie, alcuni ancora in attesa della cassa integrazione, che non sanno più come sbarcare il lunario e arrivare a fine mese. Una situazione delicata, troppo e che necessità presto di una soluzione.

Coronavirus, Conte in Senato sul nuovo Dpcm: “Consapevoli che chiediamo sacrifici”