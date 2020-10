Passare diverso tempo isolati dal resto del mondo porta a ripensare alla propria vita e alle proprie relazioni interpersonali. È quanto accaduto a Stefania Orlando, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip che all’interno della Casa ha avuto più volte modo di commuoversi parlando del marito Simone Gianlorenzi. La conduttrice non ha mai fatto mistero dell’importanza ricoperta dal suo compagno, soprattutto in un momento molto complicato: “Mi ha salvato la vita – aveva dichiarato in un’intervista a Chi – e mi ha salvato, soprattutto, dai tanti brutti pensieri avuti negli ultimi anni”.

L’importanza di Simone Gianlorenzi

Nel ricevere la visita di Simone Gianlorenzi all’interno della Casa, Stefania Orlando non è riuscita a trattenere le lacrime. Si avverte che si tratta di un rapporto profondo, che nasce da una sofferenza certamente non banale. Dopo la morte della sua migliore amica, infatti, la conduttrice aveva attraversato un periodo buio: ipocondria, attacchi di panico e continue visite mediche avevano reso la vita quotidiana estremamente difficile.

Conoscere Simone Gianlorenzi, con cui si sarebbe poi sposata nel 2019, le ha ridonato quella serenità che sembrava ormai perduta. Non è un caso che, qualche settimana fa, sia stata condivisa sulle sue pagine social l’intervista rilasciata a Chi pochi mesi prima del matrimonio: “Simone è arrivato in un momento della mia vita dove ero entrata in un tunnel senza uscita, dopo la perdita della mia migliore amica non vedevo più luce – aveva spiegato – E Simone, anche nei momenti peggiori, c’è sempre stato. Quando nessuno, mi creda, l’avrebbe mai fatto”.

Le lacrime al Grande Fratello Vip

Queste parole suonano come una vera e propria dedica, ancora più comprensibile dopo i messaggi d’amore che la coppia si è scambiata nel corso del Grande Fratello Vip. In diretta con Alfonso Signorini, Stefania Orlando aveva parlato dei dubbi e delle incertezze legate alla scelta di non avere figli. Con un post su Twitter, il marito non aveva tardato a rassicurarla: “Ho deciso che non avrei avuto figli molto tempo prima di conoscerti, dedicando completamente la mia vita alla musica. Saremmo stati ottimi genitori, magari lo saremo nella prossima vita, in questa vita siamo comunque una splendida famiglia”.

Una dichiarazione che Stefania Orlando non ha potuto fare a meno di accogliere con un pianto liberatorio.

