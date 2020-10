Gabriele Pellegrini, in arte Dado, è stato ricoverato in ospedale. La notizia l’ha data direttamente lui tramite il suo profilo Facebook, nel quale annuncia di essere risultato positivo al Coronavirus e di essersela vista brutta a causa dei sintomi della malattia. Al breve racconto, ha allegato una fotografia in cui è evidentemente molto provato.

Dado positivo al Coronavirus

Sono tantissimi i vip, sportivi, personaggi della televisione e molto altro che stanno entrando a far parte delle migliaia di contagi al giorno in Italia. Molto più che in primavera, a riprova che la circolazione del virus è molto più vasta e le probabilità di rimanere contagiati decisamente maggiori.

È toccato anche al popolare comico Dado, che deve la sua fama soprattutto grazie alla partecipazione al Maurizio Costanzo Show e al programma Zelig.

Con un post, il cantautore e comico annuncia: “Essere o non essere positivo… Io purtroppo lo sono, nonostante tutti i controlli ai quali mi sono sempre sottoposto e alle regole che ho sempre rispettato“.

Crisi respiratori per Dado

Nel post, correlato da una foto in cui Dado è nel letto d’ospedale e sotto ossigeno, c’è spazio anche per una battuta di spirito: “L’unica consolazione è che mi trovo al padiglione ‘Marchiafava’ del San Camillo e ho sempre l’impressione che stia per entrare il Prof.

Sassaroli“. Un riferimento, questo, al celebre personaggio interpretato da Adolfo Celi nel film Amici Miei di Mario Monicelli.

Nel proseguo del messaggio, però, Dado invita a mettere “sempre la mascherina e tenete le distanze con tutti per quanto scortese possa sembrare anche con il nostro migliore amico!”. Questo perchè, come rivela lui stesso, la malattia l’ha colpito in modo particolarmente violento, tanto da aver reso necessario il ricovero in ospedale: “Vi scrivo solo adesso perché le crisi respiratorie sono calate” ha scritto.

Gli altri vip risultati positivi al Covid

Quello di Dado è solo l’ultimo dei volti televisivi, artisti o conduttori, risultati positivi al Coronavirus in questo recente periodo. Di ieri la notizia del test sierologico positivo per Valentino Picone di Striscia la Notizia, così come della positività di Gerry Scotti. Restando nel panorama televisivo, anche la conduttrice Nunzia De De Girolamo è positiva al Covid-19, che ha raccontato la sua esperienza con la malattia.

