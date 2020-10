Tra gli ospiti della trasmissione di Mara Venier che andrà in onda il 1 novembre alle ore 14 troveremo lo showman Giorgio Panariello. Il giudice di Tale e Quale show parlerà delle tappe più significative della sua carriera oltre che della sua vita privata. Oltre a lui, però, ci sarà un altro ospite d’eccezione.

Domenica In, tra gli ospiti anche Beppe Fiorello

Grande attesa per l’ospitata di Giorgio Panariello, apprezzatissimo attore di tanti cult italiani. Ormai alla soglia dei 60 anni, ha dichiarato di voler creare una famiglia con la sua attuale compagna Claudia Maria Capellini 25 anni più giovane di lui.

Oltre a Panariello la conduttrice intervisterà un altro volto noto della televisione italiana Beppe Fiorello, che sabato sera sarà anche ballerino d’eccezione a Ballando con le Stelle. L’attore promuoverà la sua fiction Gli orologi del diavolo che verrà trasmessa lunedì 2 novembre in prima serata su Rai 1. La fiction, ispirata a fatti realmente accaduti, vede come protagonista Marco Merani interpretato da Fiorello, un uomo onesto che deciderà di collaborare con la polizia e diventando poi un infiltrato speciale. Assieme a lui, ci saranno anche altri importanti componenti del cast come Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo.

Domenica In, 1 novembre: gli altri temi di puntata

Mara Venier nella puntata di domenica 1 novembre darà molto spazio alla crisi sanitaria e alle sue relative conseguenze. La conduttrice ospiterà vari medici e dottori ma i nomi ancora non si sanno, molti sono ancora in fase di decisione. Purtroppo l’avanzata del Coronavirus in Italia non si ferma, anzi si registrano ogni giorno nuovi casi di terapia intensiva e nuovi decessi.

Solo ieri Mara ha scritto in un post su Instagram essersi sottoposta al tampone risultando fortunatamente negativa.

La conduttrice può così continuare a condurre la sua trasmissione Domenica In, sebbene abbia annunciato di voler lasciare il programma per dedicarsi completamente ad un ruolo speciale.

