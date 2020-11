Guai all’orizzonte per Andrea Zelletta, a rischio al GF Vip per aver violato una delle regole chiave del format: vietato fare spoiler. Un errore su cui il gieffino, invece, sarebbe piombato senza paracadute, svelando a Elisabetta Gregoraci un “segreto” del programma. Alfonso Signorini annuncia un provvedimento.

Andrea Zelletta: spoiler nella Casa del GF Vip

Gli appassionati di Grande Fratello Vip non hanno fatto a meno di notare un episodio che potrebbe costare davvero caro a uno dei concorrenti del reality: Andrea Zelletta.

Il gieffino, dopo la temporanea uscita di scena e il ritorno trionfale nella Casa, sarebbe un “fiume in piena” di rivelazioni per i coinquilini, spoiler vietati da regolamento davanti a cui ora, con l’intervento del conduttore, si staglierebbe un solo orizzonte: provvedimento disciplinare.

Andrea Zelletta – come Paolo Brosio, che avrebbe svelato il prolungamento del programma dopo il suo ingresso postumo innescando la reazione di Elisabetta Gregoraci – si sarebbe “macchiato” di una infrazione che non potrebbe avere pretese di restate impunita.

Durante una chiacchierata con la Gregoraci, le avrebbe anticipato che Selvaggia Roma è prossima a varcare la porta rossa (dopo lo slittamento improvviso).

Quel “segreto”, sussurrato all’orecchio della showgirl, ha innescato un terremoto sui social, dove un coro di proteste – con annessa richiesta di provvedimenti – si è levato tra gli spettatori.

ZELLETTA NON ERA QUELLO CHE ERA STATO IN ISOLAMENTO LEGGENDO CENT'ANNI DI SOLITUDINE? COME FA A SAPERE DELL'ENTRATA DI SELVAGGIA? 🤡 #GFVIP pic.twitter.com/oNsnqNxC04 — R ✨ (@innomedeltrash) November 2, 2020

Alfonso Signorini annuncia un provvedimento

L’intervento di Alfonso Signorini, conduttore di questa edizione del GF Vip, non ha tardato a farsi strada tra le colonne dei gossip sulla Casa. Intervistato da Giornalettismo, ha espresso il suo disappunto per la condotta del concorrente, annunciando che non passerà sottotraccia.

“Sono venuto a conoscenza dello spoiler fatto dal concorrente Andrea Zelletta. Immediatamente ho chiesto agli autori, che non mi avevano segnalato l’accaduto, di formulare un provvedimento per Zelletta come è successo con Paolo Brosio. Io sono sul pezzo, seguo il programma 24 ore su 24, qualcosa però può sfuggire con tutte le dinamiche che accadono, su questo non passerò sopra. Ci vuole un trattamento alla pari per tutti”“.

Brosio era finito direttamente in nomination per alcune rivelazioni non consentite dal regolamento, e non è chiaro se la stessa sorte toccherà anche all’ex tronista.

