Da più parti definita “vincitrice morale” di questa edizione del Grande Fratello Vip, Guenda Goria è un fiume in piena di livide riflessioni dopo la rumorosa eliminazione e lo scontro in studio con Elisabetta Gregoraci. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria esprime la sua rabbia senza filtri, senza nascondere l‘amarezza per quanto accaduto dentro la Casa e non solo.

Guenda Goria, rabbia dopo lo scontro con Elisabetta Gregoraci

Reduce da un infuocato confronto con Elisabetta Gregoraci in puntata, Guenda Goria ha deciso di fare alcune precisazioni su Instagram, dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip e le reciproche accuse, intervenute nella più recente prima serata, tra lei e l’ex moglie di Briatore.

Archiviata la sua esperienza nella Casa, tra alti e bassi con gli altri concorrenti in gioco, la figlia di Maria Teresa Ruta ha tracciato un bilancio agrodolce della sua avventura nel reality. Sicuramente un percorso che l’ha segnata, come lei stessa ha detto, ma non privo di criticità che le avrebbero fatto maturare alcune riflessioni taglienti.

A suo dire, in un mese e mezzo ne avrebbe subite “di tutti i colori”, dentro e fuori dalle mura di Cinecittà: “Vi assicuro che fa montare un pochino di rabbia, per cui perdonatemi se posso essere un po’ forte in questo periodo“, ha dichiarato nelle sue Instagram Stories rivolgendosi ai suoi sostenitori.

Lo sfogo sull’avventura al GF Vip

A margine dello scontro con Elisabetta Gregoraci, Guenda Goria ha precisato il suo punto di vista su quanto accaduto in puntata: “Volevo esprimere un concetto e non volevo offendere nessuno. Volevo dire che la ricerca della perfezione, a volte, fa perdere di umanità“.

Parole affidate a un video su Instagram in cui l’ex gieffina ricalca la sua posizione sulla condotta della showgirl, a suo dire troppo concentrata sulle apparenze e, per questo, poco cristallina e falsa.

Lo sfogo di Guenda Goria ha avuto quindi uno strascico sul suo spazio social: “Dentro la Casa, spesso c’era molta attenzione alla propria immagine e questa è una cosa che non mi è arrivata al cuore“.

Guenda Goria e Telemaco: storia d’amore finita

C’è un’altra pagina a tinte livide nella storia di Guenda Goria al GF Vip, ed è legata alla sua storia d’amore con Telemaco Dell’Aquila.

L’uomo, la cui identità ha solleticato le cronache rosa dopo la rivelazione del loro rapporto proprio durante il reality, non è più il compagno dell’ex gieffina.

A confermarlo è stata la stessa figlia di Maria Teresa Ruta, che a Signorini ha detto di aver chiuso la relazione per un motivo preciso. Quale? Secondo la ragazza, lui non le avrebbe dato il sostegno di cui aveva bisogno: “Non stiamo più insieme, perché avevo bisogno del suo supporto, l’ho chiesto tante volte, so che ha parlato con voi.

Avrei voluto, non dico un aereo, almeno un coriandolo. Io credo che nella vita, soprattutto nei rapporti affettivi, bisogna esserci, anche se uno è arrabbiato, geloso. Il fatto che lui non ci sia stato mi ha fatto disamorare, per cui voglio voltare pagina e guardare al futuro“.

