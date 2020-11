Asia Argento ne ha fatta un’altra. La figlia del “Maestro del Brivido”, conosciuta per la sua indole provocatoria, di recente ha pubblicato sui suoi profili social diverse foto un po’ osé. Nell’ultima, però, si è mostrata completamente nuda.

Asia Argento, una vita “turbolenta”

Negli ultimi tempi, Asia Argento ha fatto parecchio parlare di sé. Dopo aver definito Morgan, suo compagno tra il 2000 e il 2007, un “mentecatto”, ne ha parlato di nuovo insieme alla loro figlia. “Non è il padre più presente del mondo”, ha dichiarato a Live – Non è la D’Urso, per poi lasciare la parola ad Anna Lou, sua figlia.

“Lei per me ha fatto di tutto”, ha dichiarato la 19enne, “il nostro rapporto è dominato all’onestà. Non potrei desiderare di meglio“. Una rappresentazione certo diversa dalle solite notizie sulla figlia di Dario Argento. Eppure l’attrice non si è smentita, parlando anche del rapporto con Fabrizio Corona: “Era tanto tempo che non copulavo, questo mi ha presa…”.

E proprio con lui ha avuto uno scambio di battute dalla D’Urso, quando ha dichiarato: “Non eravamo innamorati eravamo due persone problematiche che si sono trovate”.

La mente di Asia Argento, però, pare che al momento non sia dominata né da Morgan né da Corona. Tant’è che ad agosto è stata pizzicata in atteggiamenti intimi con un attore minorenne.

Asia Argento sui social: politica e… foto provocanti

Una persona come Asia Argento, che della provocazione ha fatto il suo fascino, non può esimersi dal mostrarsi in tutto e per tutto anche sui social. Così, in mezzo a dichiarazioni di odio nei confronti di Donald Trump e appoggio a movimenti contro la chiusura di cinema e musei, la regista italiana ha deciso di provocare anche con il corpo.

Così, dopo una foto che riprendeva soltanto il suo sedere ed altre in reggiseno, Asia Argento ha pubblicato di recente uno scatto in cui è completamente nuda. A galla in una vasca idromassaggio, nell’immagine si vedono schiena, fondoschiena e gambe a pelo d’acqua. Sotto, una didascalia giocosa:“Il primo che riesce a commentare A S I A lettera per lettera senza farsi interrompere vince un saluto in direct.😈

Let’s do this s**t🤟”

Lo scatto osé pubblicato da Asia Argento sul suo profilo Instagram

Dopo la pubblicazione, in molti hanno commentato con degli apprezzamenti.

Non sono mancate le frasi ironiche, come un ragazzo che ha commentato, riferendosi alla didascalia: “Ma perché, vuoi vendere tisane anche tu?”

Al che Argento ha risposto a tono, decidendo quindi di stare al gioco: “Voglio promuovere la tisana CBD (Cannabis, ndr)“,

