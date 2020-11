Continua lo scontro tra Costantino della Gherardesca e Carolyn Smith a Ballando con le stelle. La giudice e il conduttore hanno avuto da ridire sulle rispettive visioni della danza, con la prima che accusa Costantino di averla insultata, contestando le sue valutazioni e giudicandola “provinciale” e antiquata. Purtroppo, questo alterco ha avuto grande risonanza sui social, dove entrambi sarebbero stati messi alla gogna e minacciati dagli haters.

Costanti della Gherardesca divide

Costantino della Gherardesca ci ha ormai abituato al suo stile sopra le righe e alle coreografie estreme, più performance che ballo.

Questo gli ha causato qualche problema con le votazioni e diversi battibecchi con i giudici, in particolare Carolyn Smith. Anche questa sera, il concorrente e la partner Sara Di Vaira si sono esibiti con un charleston vestiti da mozzarella e pomodoro, stupendo ancora una volta.

“Sono riuscito a fare qui su Rai1 la cultura della Londra anni 80′, e la persona che me lo ha permesso è stata Milly Carlucci. E siccome stasera mi cacciano ti volevo ringraziare“, ha dichiarato provocatoriamente finita la performance.

La rivolta dei giudici

Non ci sta Selvaggia Lucarelli, che vede le sue carte: “Stai sfottendo la giuria, pensi di aver portato l’alto e non l’abbiamo capito, e quindi hai usato la pizza, il tricolore“, accusa.

Diverso il parere di Fabio Canino: “Qui si ripete che è televisione, quindi ci sta anche questo. È il pubblico che decide. Costantino da quando è arrivato gioca con i luoghi comuni. Quando risponde a noi non ci prende in giro, è un giocare“. Ma a smontare definitivamente la coppia è Mariotto: “È un circo, se volete osannare questa roba come capolavoro bene, ma sono due pagliaccetti al circo“.

Costantino e Carolyn minacciati sui social

Arriva il momento di Carolyn Smith, che vuole chiarire sullo scontro della scorsa puntata: “Io lo voglio ribadire, ogni settimana ho sempre detto geniale. Se fosse soltanto entertainment vi darei 10, ma sono qui come tecnico. Portate cose fresche e abbiamo bisogno di questo“. La giudice però aggiunge: “Il discorso è che non voglio neanche ripassare quello della scorsa settimana, perché siamo andati oltre il limite.

Nel nostro mondo di ballo abbiamo passato un periodo… Non sto neanche a tirarlo fuori. Quando senti determinate cose anche sui social… Non voglio più passare questo, l’odio chi mi toglie il sorriso dal viso“.

Sia Carolyn Smith che Costantino, infatti, hanno ricevuto diversi insulti e anche peggio sui social. Il conduttore ammette: “Chiaramente è un programma di intrattenimento, ma la gente fraintende sui social, ho ricevuto minacce: ‘Devi morire, non sei un ballerino’…“. Lo stesso è accaduto alla giudice, che comunque non ha risparmiato al ballerino un bel 4.

