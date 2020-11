La neo-coppia di genitori composta da Giorgia Palmas e Filippo Magnini racconta a Verissimo la gioia per la nascita della figlia Mia. La piccola di casa è frutto di una storia d’amore nata da pochi anni ma già perfettamente consolidata. Il passo rimanente è quello del matrimonio: dopo averlo rimandato causa Coronavirus, la coppia scioglie ogni riserva e rivela

Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Verissimo

È un periodo d’oro per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. L’ex velina e il campione di nuoto, infatti, a fine settembre sono diventato genitori della loro prima figlia, Mia.

La Palmas è già madre di Sofia, frutto della storia d’amore avuta in passato con Davide Bombardini. Ma il suo presente ora si chiama Filippo Magnini, con il quale sta costruendo, passo dopo passo, la famiglia tanto desiderata. Non solo l’arrivo di Mia, già divenuta la principessina di casa, ma anche il passo più importante per ogni copia che desidera coronare il proprio sogno d’amore: il matrimonio. La proposta era arrivata da parte del nuotatore durante le vacanze di Natale dello scorso anno e sarebbero dovuti convolare a nozze lo scorso marzo.

La pandemia da Coronavirus, tuttavia, ha rovinato i loro piani e così, per la salute di tutti, hanno deciso di posticipare l’agognata data. Ospiti di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, raccontano la loro storia d’amore.

La felicità del campione: “Sono pazzo di gioia“

Filippo Magnini è felicissimo per la nascita di Mia e per essere diventato padre per la prima volta: “Io sono pazzo di gioia, diventare padre è difficile da descrivere. Tutte le emozioni più belle devi metterle insieme per descrivere cosa è stato quel giorno.

La guardo, mi sveglio nella notte… sono impazzito. Ti cambia la prospettiva di vita, vivi per lei, ti svegli per lei e fai qualsiasi cosa pensando a lei non togliendo spazio a Giorgia. Adesso Mia mi ha rapito“. Anche Giorgia Palmas si professa felicissima per questo momento d’oro e rivela di aver vissuto il parto serenamente: “Mi sento bene, è stata una seconda gravidanza molto serena, sicuramente la vicinanza di Filippo ha reso tutto più facile“.

Il matrimonio? “Slittiamo“

Per quanto riguarda il fatidico matrimonio, la coppia ha sciolto ogni riserva rivelando la loro decisione: “Avevamo organizzato per il 5 dicembre, ma il nuovo DPCM ha chiuso tutto.

Già con le disposizioni precedenti ci sarebbero stati rallentamenti per l’organizzazione. Ciò sarebbe dispiaciuto, ma avevamo deciso di farlo ugualmente. Però siamo arrivati al punto che, per celebrarlo, servivano solo i testimoni. E avere i genitori e i bambini lontani rende il tutto non fattibile per dicembre. Adesso le priorità sono la salute e riorganizzare tutta una serie di cose, quindi slittiamo“. Niente nozze dunque per dicembre, come inizialmente avevano pensato, ma la coppia promette che ci saranno aggiornamenti a riguardo.

