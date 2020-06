Si è finalmente venuto sapere di che colore bisognerà appendere il fiocco fuori dalla porta di casa di Filippo Magnini e Giorgia Palmas. La coppia, che poche settimane fa ha annunciato la dolce attesa della conduttrice, ha infatti condiviso con i propri fan un altro momento molto speciale del loro percorso: la foto di un’ecografia che svela il sesso del bambino che arriverà tra pochi mesi.

L’annuncio di Filippo Magnini

Il presto-papà Magnini, messa alle spalle la vicenda giudiziaria anche grazie all’aiuto della compagna, non sta evidentemente più nella pelle. Il nuotatore ha infatti postato l’ecografia del pancione di Giorgia Palmas, da dove si può chiaramente vedere la testa della creatura in arrivo.

Un grande passo che cementifica ancora di più l’amore tra i due, che erano già pronti a sposarsi prima che l’emergenza Coronavirus mettesse loro i bastoni tra le ruote.

Messo da parte il velo e le fedi, però, per la coppia Magnini-Palmas è arrivata subito la bella notizia. Resa ora ancora più bella dalla gioia espressa dal nuotatore per il sesso del figlio in arrivo. Figlia, anzi, come ha annunciato il padre: “Non vedo l’ora di conoscerti, mia principessina.

Già ti Amo“.

Post Instagram di Filippo Magnini

Magnini e Palmas presto genitori

La gioia di Magnini è palese: la figlia in arrivo è già la sua principessa e il post ricalca il proverbiale amore e affetto paterno. Dal canto suo, Giorgia Palmas sembra aver preso un approccio più “professionale” alla narrazione della gravidanza sui suoi profili. In un post recente, la showgirl ha infatti raccontato del corredo che stanno preparando per la figlia, che a questo punto bisognerà “colorare” a piacere. Nel farlo, però, la Palmas punta più sulla pubblicizzazione social del brand, un post più da influencer, per così dire.

Post Instagram di Giorgia Palmas

In altre foto, la Palmas mostra già un evidente pancione, segno che nel giro di pochissimo i fan della coppia potranno aspettarsi altri post. Un periodo decisamente florido per lo spettacolo e i vip italiani, dopo le nascite dei figli di Luca Argentero, di Silvia Provvedi e, a breve, di Giorgia Palmas.

