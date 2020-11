Per Maurizio Costanzo, Patrizia De Blanck è una donna “esagerata” nelle sue esternazioni. La concorrente del Gf Vip, secondo il conduttore, si sarebbe lasciata andare in più occasioni ad uscite dai toni accesi, che contribuiscono ad attirare l’attenzione su di sé. Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, le sue frasi hanno spesso sollevato polemiche.

Maurizio Costanzo: “Patrizia De Blanck sa come attirare l’attenzione”

In risposta ad un lettore del settimanale Nuovo, che chiedeva un parere sulla concorrente, Maurizio Costanzo commenta: “Lei a volte esagera: ha detto una frase irripetibile a un suo coinquilino…”.

Secondo il lettore Patrizia De Blanck dovrebbe vincere l’edizione di quest’anno del programma condotto da Alfonso Signorini. Il motivo? Perché la trova simpatica, ironica e diretta, anche se a volte fuori dalle righe. Maurizio Costanzo concorda con questa descrizione. Il marito di Maria De Filippi ha poi aggiunto: “Di sicuro, Patrizia De Blanck è un personaggio vulcanico e sa bene come attirare l’attenzione su di sé…”.

Conosce le dinamiche dei reality

Di certo ha ottenuto quell’effetto quando ha schiaffeggiato Enock, il fratello di Balotelli.

“Lei conosce molto bene le dinamiche dei reality, meglio dei giovani come Adua Del Vesco”, ha precisato il celebre conduttore. Patrizia De Blanck, infatti, aveva già partecipato all’Isola dei Famosi e al Ristorante (nella sua unica edizione). La contessa è stata anche presa di mira dagli utenti social, che ne hanno richiesto in massa l’esclusione dal programma dopo l’esternazione sul suo ex marito. Ma anche la sua dura presa di posizione contro Maria Teresa Ruta non era piaciuta ai telespettatori. Maurizio Costanzo ha messo in luce quanto, nel bene e nel male, sappia attirare i riflettori su di sé.

Un po’ come ha fatto anche Balotelli con quella frase sessista nei confronti della ex fidanzata, che ha fatto insorgere il web.

Approfondisci:

Gf Vip, Paolo Brosio fa ironia su Auschwitz: esplode la polemica



GFVip, Stefania Orlando in lacrime per colpa della De Blanck: “Mi sono rotta i cogl**ni”



Tina Cipollari sbotta dopo le parole di Patrizia De Blanck: “Ma chi se ne frega!”