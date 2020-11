Jill Biden, moglie di Joe, è pronta ad tornare alla Casa Bianca. Dopo la vittoria del marito, eletto 46° Presidente degli Stati Uniti, ora è lei la nuova First Lady chiamata a prendere il posto di Melania Trump. Fatto salvo che Donald Trump non riesca a ribaltare il risultato elettorale con le promesse iniziative giudiziarie, il mondo sta per conoscere meglio chi è Joe Biden e la moglie Jill, che ha origini italiane.

Jill Jacobs Biden, chi è la nuova First Lady degli Stati Uniti

Nata in New Jersey nel 1951, Jill Tracy Jacobs è figlia di un cassiere di banca, Donald C.

Jacobs. Il cognome, però, è un anglicizzazione di un nome italiano: il nonno paterno di Jill si chiamava Gaetano Giacoppa, siciliano originario della provincia di Messina ed emigrato negli Stati Uniti. Qui, come Jacobs, il padre Donald ha conosciuto la moglie e madre di Jill Biden, Bonny Jean.

Dalla sua biografia, emerge che una giovane Jill ha lavorato come cameriera nei locali di Jersey Shore. Ha poi scelto un college in Pennsylvania per studiare merchandising di moda, salvo poi cambiare idea e studiare inglese nel Delaware.

Il primo matrimonio della moglie di Biden

Quello con Joe Biden non è il primo matrimonio per Jill Jacobs, oggi moglie di Joe Biden. Nel 1970 infatti si sposò con l’ex giocatore di football di college studentesco Bill Stevenson, con il quale Jill ha aperto anche uno dei locali universitari più conosciuti dagli studenti dell’Università del Delaware, lo Stone Balloon. Il matrimonio con Stevenson finì solo 4 anni più tardi, nel 1974 e dal loro divorzio la donna non riuscì ad ottenere quote del locale.

L’anno successivo, è quello del grande incontro che le avrebbe di fatto cambiato la vita: tramite un appuntamento al buio – stesso modo con cui la nuova vice Presidente Kamala Harris ha conosciuto il marito – Jill Jacobs incontra Joe Biden. L’allora senatore del Delaware, però, aveva già visto quella che sarebbe diventata sua moglie: durante un anno sabbatico, infatti, Jill Jacobs aveva lavorato come modella ed è proprio grazie ad una fotografia che Joe Biden si sarebbe ricordato di lei.

Gli studi e la carriera di Jill Biden

Dopo il loro incontro, passarono solo due anni prima del matrimonio tra Jill e Joe Biden, avvenuto il 17 giugno 1977.

La carriera di Jill iniziò quindi a diventare molto legata a quella del marito: dapprima insegnante delle superiori a Wilmington, la città dalla quale ieri ha parlato Joe Biden dopo l’elezione a Presidente, ha poi iniziato a seguire il marito nei suoi viaggi settimanali, come parte dell’ufficio del Senatore.

Joe Biden e la moglie, Jill Jacobs

Jill Biden ottenne anche un master al West Chester State College e, durante la gravidanza del 1981, un Master of Education, cui seguirà poi nel 2007 anche un Doctor of Education alla l’Università del Delaware.

La moglie di Joe Biden ha lavorato negli anni anche come insegnante di studenti emotivamente disturbati, per poi diventare professoressa di inglese del campus campus Stanton/Wilmington del Delaware Technical & Community College, dal 1993 al 2008, l’anno in cui Jill è arrivata alla Casa Bianca per la prima volta.

La prima esperienza da Second Lady

Pur continuando ad insegnare, dal 2008 Jill è diventata Second Lady, in qualità di moglie del nuovo Vice Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. È l’anno della prima elezione di Barack Obama, la cui Presidenza terrà Joe e Jill alla Casa Bianca fino al 2016.

Molto risalto venne dato al fatto che Jill sia stata la prima donna nel suo ruolo a tenere un lavoro retribuito, quello da insegnante, al campus Alexandria del Northern Virginia Community College.

Jill, il marito Joe Biden e gli Obama

Proprio grazie alla sua passione per l’insegnamento, nel 2009 Obama l’ha incaricata di un’iniziativa volta ad incrementare la consapevolezza del valore dello studio e dei college. Assieme alla First Lady, invece, Jill Biden lavora all’iniziativa Joining Forces dal 2011, vicina alle famiglie dei militari del Paese.

Figli e vita privata della moglie di Biden

La vita privata e di madre di Jill Jacobs si lega a doppio filo a quella di Joe Biden. Quando si sono conosciuti, infatti, Joe aveva già figli dal primo sfortunato matrimonio con Neilia Hunter, morta in un incidente assieme alla figlia Naomi, di soli 13 mesi, nel 1972. Dopo il loro incontro nel 1975, Jill è quindi diventata madre anche di Beau e Robert, gli altri figli di Biden. Nel 1981 la coppia ha avuto la loro unica figlia insieme, Ashley.

Jill ha vissuto da vicino anche la seconda grande tragedia del marito: la morte del figlio Beau Biden, avvenuta nel 2015 a causa di un tumore al cervello.

