Rimandata a causa delle celebrazioni in ricordo del grande maestro Gigi Proietti, questa sera andrà in onda su Rai 1 l’attesissima fiction Gli orologi del diavolo. Su Canale 5 la settimana inizia con il consueto appuntamento con il GF Vip. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 andrà in onda la 1ª delle 4 puntate dell’attesissima serie Gli orologi del diavolo con Beppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo. L’episodio della fiction sarebbe dovuto andare in onda lo scorso lunedì ma, a causa della scomparsa del grande Gigi Proietti, si è preferito dedicare la serata al ricordo del Maestro.

I vertici della Radio Televisione Italiana hanno deciso dunque di rimandare il ritorno in tv di Beppe Fiorello a questa sera.

Rai 2 propone Kingsman: Secret Service, un thriller ispirato al fumetto di The Secret Service scritto da Mark Millar. Un film avvincente e con interpreti del calibro di Colin Firth, Michael Caine e Samuel L. Jackson.

Ascolti record per le nuove puntate di Report rispetto alle stagioni precedenti. Questa sera su Rai 3, la puntata inizierà con un servizio sul vandalismo che colpisce i servizi di bike sharing delle nostre città.

La redazione, guidata da Sigfrido Ranucci, proseguirà poi con la lunga inchiesta iniziata nelle scorse settimane, sui ritardi, le vicende e le eventuali responsabilità riguardo l’emergenza Coronavirus.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro per rimanere sempre aggiornati su politica, attualità ed economia nazionale ed internazionale.

Su Canale 5 Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello Vip.

Nella casa si respira un aria sempre più tesa tra la paura per il malore che ha colpito Pierpaolo Pretelli e la lite tra Enock e Adua Del Vasco. Per non parlare di quanto accaduto nella scorsa puntata e delle parole al vetriolo che Antonella Elia ha rivolto a Matilde Brandi. Ci sarà un secondo round? Intanto però il pubblico di Twitter chiede a gran voce una nuova squalifica, questa volta per Stefano Bettarini.

Il lunedì di Italia 1 comincia con una dose extra di azione ed adrenalina. Sul canale va in onda Fast and Furious 8, il primo film della serie senza l’attore Paul Walker, scomparso in un tragico incidente il 30 novembre del 2013.

Film da non perdere

Per gli amanti dei film, su Rai 4 va in onda, in 2ª serata, La forma dell’acqua – The Shape of Water. Surreale, coinvolgente e sentimentale, la pellicola del 2017 diretta da Guillermo del Toro ha ricevuto ben 13 nomination agli Oscar ed ha vinto il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia.

