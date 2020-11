Naike Rivelli, figlia maggiore di Ornella Muti, fa sempre molto parlare di sé e lo ha fatto anche ultimamente prendendo le difese di Arisa dopo la sua denuncia contro il body shaming. Per molti anni, però, Naike è stata chiacchierata per la sua travagliata vita sentimentale. Dalla relazione con Yari Carrisi a un matrimonio durato solo 9 mesi.

Akash, un amore che dura tutt’ora

Quando si parla di amore, per Naike Rivelli, al primo posto sicuramente viene Akash Cetorelli. Per chi non lo sapesse, si tratta di suo figlio, che oggi ha 24 anni e studia in America.

Akash è nato dalla relazione che Naike ha avuto con Christian Cetorelli, nel 1996, e da allora madre e figlio sono molto legati. L’attrice ai tempi aveva soltanto 22 anni. Christian pare fosse un ex compagno di scuola di Rivelli, e il suo primo amore. La loro relazione durò poco, ma pare che siano rimasti molto amici.

Il matrimonio: 9 mesi con Manou Lubowski

Qualche anno dopo la nascita di suo figlio, Naike Rivelli ha iniziato una relazione che, poi, l’ha portata anche a decidere di sposarsi.

Così, nel 2002, è convolata a nozze con Manou Lubowski, un attore e doppiatore tedesco. La loro unione, però, è durata appena 9 mesi. Da allora hanno iniziato a condurre vite separate, per poi ufficializzare il loro divorzio nel 2008. Secondo quanto riportato da Supereva, dopo la firma al Tribunale di Monaco di Baviera Naike se n’è andata di corsa con un semplice “Grazie! Ciao”. Di rimando, l’ex marito, ha semplicemente dichiarato: ”Vado al Bayerischen Hof a bere un bicchiere di Champagne alla mia separazione”.

Il coming out nel 2010: “Sono bisessuale“

Nel 2010, in quello che in un’intervista a Grazia ha definito il suo “periodo più ribelle”, Naike Rivelli ha deciso di fare coming out.

In un’intervista a Domenica Cinque, allora condotto da Federica Panicucci, disse: “Sono bisessuale”. E continuò: “Mi piacciono tanto gli uomini, ma mi piacciono anche le donne. Mi piace guardarle, le trovo bellissime, accessoriate, le trovo divertenti”. Per quanto riguarda il rapporto con la madre Ornella Muti, invece, pare che questa rivelazione non avesse causato nessun problema tra le due.

“Mia mamma sa tutto di me – aveva spiegato – conosce le mie esperienze e vuole che io sia felice e serena”.

La relazione con Yari Carrisi e quel figlio che avrebbero voluto

Qualche anno dopo, nel corso di Pechino Express, Naike Rivelli ha conosciuto Yari Carrisi, il figlio di Al Bano. E proprio nel corso del programma, al quale aveva partecipato col fratello Andrea Fachinetti, tra i due è scoppiato l’amore. Da lì è iniziata una relazione che ha attirato molto l’attenzione dei giornali, soprattutto per la tendenza della coppia a mostrarsi senza veli e parlare apertamente di sesso. In quel periodo Naike Rivelli è rimasta incinta.

Naike Rivelli sui social.

Rivelli e Carrisi, però, hanno perso il bambino. Parlando dell’esperienza traumatica a Domenica Live, la cantante aveva spiegato: “Quando abbiamo perso il bambino è stato un dolore, ma eravamo talmente saldi tra noi che siamo riusciti a superarlo. Adesso ci stiamo riprovando. Io un figlio ce l’ho e non ne volevo altri, ma con Yari ho cambiato idea”. La relazione, però, è poi finita, anche se sembra che i due abbiano mantenuto buoni rapporti.

Il misterioso Roberto: un nuovo amore per Naike Rivelli?

Che la figlia di Ornella Muti fosse solita a mostrarsi nuda anche sui social non è una novità, ma negli ultimi tempi a destare l’attenzione dei visitatori del suo profilo Instagram è una foto in compagnia di un uomo.

Si chiama Roberto, ma su di lui non si sa molto altro. Nella foto si vede il corpo di Naike quasi completamente nudo ripreso di schiena, mentre un uomo la tiene per mano. E tra i tag il nome di quello che potrebbe essere il suo attuale compagno, soprattutto perché la didascalia non lascia molti dubbi: “Pronti per passare il resto della nostra vita assieme!”

Naike Rivelli in compagnia del misterioso compagno Roberto.

Fonte: Instagram

