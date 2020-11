Momenti intensi per Elisabetta Gregoraci, in lacrime nel silenzio della Casa del Grande Fratello Vip mentre, a cuore aperto, affida i suoi pensieri a una lunga lettera, fitta di parole e sentimenti.

Elisabetta Gregoraci scoppia in lacrime nella Casa

Lacrime e tante emozioni per Elisabetta Gregoraci, che nella Casa del GF Vip continua il suo percorso di concorrente muovendosi tra il legame con Pierpaolo Pretelli e il suo pensiero fisso: il figlio Nathan Falco.

Proprio al piccolo, nato dal matrimonio con Flavio Briatore, la showgirl ha deciso di scrivere una lunga lettera in cui cristallizzare i suoi sentimenti di mamma, premurosa e attenta a non ferire il suo bambino nonostante una distanza ormai lunga diverse settimane.

“Vita mia“, lo chiama nella missiva scritta di getto, al riparo dal rumore del reality durante una parentesi di solitudine tra le mura di Cinecittà. L’ex moglie del manager non ha mai nascosto la mancanza del suo Nathan, che ora sembra farsi più pressante al punto da non trattenere il pianto.

Lo sfogo della showgirl al Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci si è ritagliata un angolo di intima riflessione nella Casa del GF Vip, dove non mancano rivelazioni e spunti per nuovi scoop che dilagano tra i gossip oltre Cinecittà.

L’ultimo di questi, servito su un piatto d’argento sulle tavole della cronaca rosa, rimanda alla proposta di nozze bis che Briatore – secondo alcuni mai arresosi alla rottura – le avrebbe fatto dopo il primo lockdown per l’emergenza Coronavirus. Ma per la showgirl, attualmente al centro di un presunto romantico capitolo con Pierpaolo Pretelli, il solo pensiero sembra essere il loro Nathan.

Poche settimane fa, in replica allo spoiler di Paolo Brosio – che ha svelato ai concorrenti il prolungamento del reality – Elisabetta Gregoraci non ha avuto la minima esitazione: “Vado via prima, devo stare con mio figlio, sono una mamma“.

