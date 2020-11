Sophia Loren attrice italiana acclamata in tutto il mondo ha vissuto in case uniche, da film nel vero senso della parola, degne del suo nome.

Vita e carriera dell’ attrice 86enne

Sophia Loren, classe 1934, è una delle più grandi attrici del cinema italiano, conosciuta in tutto il mondo.Nata a Roma ha trascorso però la sua giovinezza a Pozzuoli, vicino a Napoli: si è affacciata nel mondo del cinema già in giovane età, recitando in molti fotoromanzi e piccole parti cinematografiche. Possiamo dire che la sua carriera ha avuto inizio con l’incontro con Carlo Ponti, che ha ricoperto il ruolo di marito e manager.

La Loren ha trascorso così gran parte della sua vita a fianco del produttore, scomparso nel 2007. La coppia ha avuto due figli: Carlo Ponti jr ed Edoardo Ponti.

Ha vinto due Oscar: il primo nel 1962 con il film “Ieri, oggi e domani” di Vittorio De Sica e nel 1991 il secondo alla carriera.

Villa Sara, la casa “più bella del mondo”

Sophia Loren, una volta ufficializzata la relazione con Ponti, è andata a vivere con il produttore in un appartamento di Palazzo Colonna in via Teatro di Marcello.

Successivamente dal 1960 al 1977 la coppia si è spostata nella vecchia residenza dei marchesi Gabrieli “Villa Sara” a Marino, denominata “la casa più bella del mondo“. Ancora oggi è possibile ammirare la meravigliosa villa settecentesca situata nel Parco dell’ Appia Antica, nel cuore della Capitale. La dimora dei due coniugi Ponti era talmente maestosa che Life le dedicò un’intero servizio, divenuto in breve estremamente famoso oltreoceano ed in Italia.

Sophia Loren nell’iconico servizio di Life su Villa Sara

La proprietà è composta da due immobili separati in un parco privato di 10 mila mq ed è inoltre presente un loft di 500 mq.

La dimora è un vero e proprio gioiello, in cui si respira ancora la vita dell’epoca romana grazie ai numerosi affreschi presenti e mosaici d’ispirazione classica. La villa comprende: 50 stanze, un cinema, una lussuosa piscina, una foresteria e persino una cappella privata.

Veduta frontale di Villa Sara, sempre dal servizio di Life

Dove vive ora la diva italiana

A causa dei problemi di Ponti con la finanza la coppia nel 1977 è stata costretta a lasciare la meravigliosa dimora nel cuore di Roma e a trasferirsi oltre Oceano in California.

Nel 2007 poi la Loren e suo marito vendono la villa in California per 9 milioni di dollari e si trasferiscono definitivamente a Ginevra. La diva italiana ancora oggi risiede a Ginevra, lontana dalla sua amata Napoli. L’ attrice ha inoltre un appartamento nella Trump World Tower di New York.

