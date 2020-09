Spunta un’indiscrezione esplosiva ad alimentare il rumore intorno all’avvio di stagione per Ballando con le Stelle: Milly Carlucci potrebbe “affondare” la concorrenza con una superstar. Si tratterebbe di Sophia Loren, secondo quanto avrebbe rivelato il settimanale Oggi nell’ambito delle più recenti anticipazioni sulla trasmissione, notizia che, se confermata, ripagherebbe di una lunga attesa tra rinvii e sospensioni (causa Covid).

Ballando con le Stelle: spunta il nome di Sophia Loren

Manca poco alla prima puntata di Ballando con le Stelle, dopo lo slittamento della messa in onda che ha spostato l’appuntamento al 19 settembre prossimo.

In questi giorni di attesa, per Milly Carlucci e il suo pubblico non sono mancati i colpi di scena. Prima la notizia della positività al Coronavirus del ballerino Samuel Peron, poi lo stesso esito per il concorrente Daniele Scardina.

Stavolta, però, spunta una indiscrezione di segno opposto, dal potenziale esplosivo e, secondo quanto riportato da La Nostra Tv che cita il settimanale Oggi, pronta a far incassare un punto a favore della conduttrice nella sfida del sabato sera contro la concorrenza.

Lo scenario che si sarebbe aperto attraverso le ultime anticipazioni sul format, infatti, richiama il nome di Sophia Loren nell’architettura della trasmissione, e si tratterebbe di un colpo grosso per il format, dopo mesi di travaglio a causa dell’emergenza Covid.

La diva, stando a quanto finora emerso, sarebbe indicata tra i volti di punta che apriranno la nuova edizione del dancing show. Significherebbe vederla in scena nello stesso set in cui sua nipote, Alessandra Mussolini, si cimenterà come ballerina in coppia con il professionista Maykel Fonts.

Milly Carlucci pronta a tornare in pista

In attesa di sapere se il sogno “Sophia Loren” si tradurrà in realtà, il pubblico assapora via Instagram alcuni frammenti delle prove in corso, immagini del dietro le quinte dello show che Milly Carlucci sta condividendo in queste ore.

“Cari amici, vediamo come si stanno preparando“, ha scritto la conduttrice prima di mostrare un assaggio di ciò che andrà in onda tra pochi giorni.

