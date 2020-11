Grandi emozioni per Chiara Ferragni, in lacrime davanti alla sorpresa ricevuta poche ore fa sotto il balcone dell’appartamento in cui vive con Fedez e il loro piccolo Leone.

Chiara Ferragni e Fedez: sorpresa sotto il balcone

I Ferragnez sono una delle coppie più osservate e amate dei social, ma la loro storia è fatta anche di solidarietà e gesti importanti per sostenere gli sforzi contro il Coronavirus.

Proprio per il loro impegno durante l’emergenza sanitaria che ha travolto prima la Lombardia e poi il resto d’Italia, Chiara Ferragni e Fedez sono stati inseriti tra i destinatari del famoso Ambrogino d’oro, la massima onorificenza concessa dal Comune di Milano a chi, con la sua opera, dà lustro alla città.

Nella prima ondata di Covid, i coniugi si sono prodigati con una donazione e una raccolta fondi che hanno permesso di rafforzare la terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele. Poche ore fa, un’altra bella sorpresa per entrambi, recapitata proprio sotto il loro balcone.

Il mittente del regalo inaspettato è Spotify, nota piattaforma musicale che, per ringraziarli del loro costante impegno, ha fatto installare un cartellone con una dedica: “Rompere il silenzio del lockdown e anche l’internet.

Grazie Ferragnez“.

Chiara Ferragni scoppia in lacrime

L’emozione ha travolto Chiara Ferragni fino alle lacrime, un momento impresso in un video e in alcuni scatti pubblicati dal marito su Instagram. “Mi commuovo, mi viene da piangere“, ha detto Fedez davanti alla sorpresa, seguito dalla reazione commossa della moglie.

“Grazie, che bello!“, ha esclamato Chiara Ferragni, prima di rispondere alla curiosità del consorte sulla sua “lacrima facile” in gravidanza: “Amore, sono ormonale, cosa vuoi?

“.

Ed è dolce attesa per i Ferragnez, che contano i mesi che li separano dal primo abbraccio alla loro bambina che nascerà in primavera, la tanto desiderata sorellina per il dolcissimo Leone.

Instagram Stories di Fedez e Chiara Ferragni

