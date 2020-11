In attesa di scoprire il destino della nominata Patrizia De Blanck nella Casa del Grande Fratello Vip, impazza in queste ore un nuovo gossip che la vede protagonista. Istrionica, spesso rude e contestate soprattutto per i suoi problemi di igiene, la fresca 80enne Contessa non ha mai nascosto di aver avuto un passato amoroso molto attivo: messa di fronte ad un nuovo/vecchio gossip che riguarda Antonio Zequila, la De Blanck ha però smentito tutto.

Notte di fuoco tra la De Blanck e Zequila: il gossip nella Casa

L’occasione arriva da un nuovo gioco che sta tenendo occupati i concorrenti della Casa più spiata d’Italia, a portarlo avanti è Giacomo Urtis, il chirurgo dei Vip appena entrato nella Casa.

Proprio lui, di quando in quando, raduna tutti gli altri coinquilini per leggere alcune “bombe di gossip”, non tutte necessariamente vere. Urtis ha così lanciato l’ultima indiscrezione, che ha per protagonista Patrizia De Blanck.

“Zequila non molla: la Contessa ha passato una notte di fuoco con me: ecco le foto“. Questo il messaggio letto da Urtis, che fa riferimento ad un episodio accaduto nella casa un mese fa.

Il presunto flirt tra Zequila e la De Blanck

La vicenda risale alla puntata del 20 ottobre 2020. In quell’occasione, l’ex concorrente Antonio Zequila è tornato nella Casa per affrontare un faccia a faccia con la Contessa. Il motivo del “contendere”, è la presunta scarsa memoria della De Blanck, che non ricorderebbe di avere avuto rapporti intimi con Antonio Zequila.

“Capisco che non sono bravo come Walter Chiari, non sono ricco come Onassis, però sono passati a miglior vita – aveva detto Zequila ad una dubbiosa Contesa – Mi sa che ti sei dimenticata.

I massaggi che ti facevo io, il nostro idillio. Sono molto dispiaciuto“. La reazione della De Blanck, è stata nel suo stile: “Quando esco da qua ti prendo a calci in c**o“.

La verità della Contessa De Blanck

Oltre a quella con Zequila, la De Blanck è stata “vittima” di molte prese in giro nella Casa del GF Vip, per via del suo passato amoroso molto attivo. Per ben due volte ha ricevuto la visita di tale Alvaro, presunto suo amante di cui lei non si ricorderebbe.

Uno scherzo della produzione, mentre quella con Zequila sembra essere una situazione diversa. Di fronte al gossip di Urtis, la De Blanck ha reagito così: “Ma che non raccontasse… Mo’ quando esce vede“.

Stefania Orlando incalza e le chiede se si siano mai viste per un aperitivo a casa sua, ma lei smentisce. “Se avessi avuto una cosa con Zequila, che mi sta simpatico, l’avrei detto: uno più, uno meno non cambia” ha scherzato la Contessa. All’attore ed ex concorrente, lancia quindi un messaggio: “Quando esco saranno cavoli tuoi“.

La De Blanck torna sul suo passato “bollente”

Sulla scia del discorso, la De Blanck ha aperto il cassetto dei ricordi e dei gossip passati: “Non è il primo ne l’ultimo che va a raccontare le cose.

non avete mai avuto storie con qualcuno che è stato a letto con voi e non è vero per niente?“. Poi continua: “Ho avuto storie con uomini che per farsi belli han detto qua e là, venire a letto con me era quasi una sfida… Se è vero lo dico, se non è vero non lo dico. Cosa me ne fo**e“. E su Zequila conclude: “Se lo sarà immaginato nel suo cervello“.

Approfondisci

TUTTO sul Grande Fratello Vip

TUTTE le notizie su Patrizia De Blanck