La notizia della morte di Diego Armando Maradona, scomparso all’età di 60 anni dopo un ricovero e un intervento chirurgico in Argentina, è piombata in diretta negli studi di Pomeriggio 5. A dare l’annuncio una commossa Barbara d’Urso, prima fare di una rivelazione sul figlio Diego Armando Jr, ricongiuntosi al genitore pochi anni fa proprio grazie alla sua trasmissione.

Morte di Diego Armando Maradona: le parole di Barbara d’Urso

La morte di Diego Armando Maradona è stato un colpo durissimo per tifosi, fan e per chi ne ha incrociato la luce e le ombre durante il suo percorso.

Nel corso di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso si è trovata a dare l’annuncio del decesso in diretta, visibilmente sconvolta dalla terribile notizia arrivata dall’Argentina.

Dopo l’iniziale frenesia alla ricerca di fonti autorevoli sul decesso, la conduttrice ha informato il suo pubblico con gli occhi velati da una palpabile commozione: “Abbiamo chiamato Cristiana Sinagra, la madre di Diego Armando Jr, che ci ha dato la conferma. Sono tutti distrutti dal dolore“.

La rivelazione sul figlio del Pibe de Oro

Pochi minuti dopo, Barbara d’Urso ha rivelato al pubblico un’altra notizia appena appresa: “Diego Armando Maradona Junior è ricoverato in ospedale per Covid“.

“Il figlio è una nostra creatura – ha aggiunto la conduttrice –, lo abbiamo aiutato a recuperare il rapporto con il padre“. Nel salotto di Pomeriggio 5 anche un’altra rivelazione sulla famiglia Maradona: la positività della nuora dell’ex calciatore, Nunzia Pennino, moglie di Diego Armando Jr che sarebbe attualmente a casa insieme ai loro due bambini.

Poche ore dopo, un aggiornamento sulle condizioni del figlio di Maradona è arrivato attraverso l’Adnkronos, secondo cui il giovane sarebbe stato dimesso dall’ospedale Cotugno di Napoli poco dopo aver saputo della morte del padre.

“Il figlio di Diego e di Cristiana Sinagra – riferisce l’agenzia –, avrebbe svolto tutte le procedure burocratiche obbligatorie in ospedale per uscire il prima possibile ed espresso ai medici la volontà di andare ai funerali in Argentina. Diego Jr nei giorni scorsi era stato colpito dal Covid, risultando positivo al tampone e sintomatico“.

