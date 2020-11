Lunedì 30 novembre. La settimana comincia con 2 nuovi episodi della fiction Rai Vite in fuga. Su Canale 5 invece andrà in onda una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

7º e 8º episodio della fiction Vite in fuga su Rai 1. Questa sera l’appuntamento con la storia della famiglia Caruana regalerà grandi rivelazioni.

Su Rai 2 va in onda Boston – Caccia all’uomo. Il film ripercorre i fatti accaduti durante l’attentato alla maratona di Boston il 15 aprile 2013 che costò la vita di 3 persone.

Su Rai 3 la squadra di Report ci accompagnerà alla scoperta di Alitalia. L’azienda italiana del trasporto aereo ha una storia travagliata di commissariamenti, spese folli e operazioni d’acquisto finite male. Andrà avanti anche l’inchiesta sulla gestione della pandemia di Coronavirus e del possibile coinvolgimento dell’OMS sui ritardi nelle risposte all’emergenza sanitaria.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 il lunedì è dedicato al programma di attualità, politica ed economia condotto da Nicola Porro Quarta Repubblica.

Su Canale 5 va in onda il consueto appuntamento con la casa del Grande Fratello Vip. L’attesa è finita: questa sera entrerà Cristiano Malgioglio. Intanto continuano le tensioni. Quelle tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono sfociate in una vera e propria lite forse causata dalla gelosia, forse dall’ombra sempre più ingombrante di Giulia Salemi. Anche Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta sono arrivate ai ferri corti dopo una battuta che ha scatenato lo scontro davanti a tutti gli inquilini. Intanto alcuni concorrenti si preparano a fare le valigie ed abbandonare il gioco dopo il 4 dicembre quando, cioè, non saranno più costretti ad uscire pagando una penale.

Su Italia 1 va in onda il film del 2013 Oblivion. La terra è stata devastata da una guerra nucleare. Gli umani hanno vinto contro l’invasore alieno ma tutto è ormai distrutto. La luna non esiste più e questo ha causato terremoti, tsunami e sconvolgimenti epocali tanto che l’umanità si è vista costretta a spostarsi su un nuovo pianeta, Titano. Su quel che resta del nostro mondo, gli ultimi impiegati stanno monitorando grandi macchine in grado di estrarre tutte le risorse energetiche per la vita sul nuovo pianeta.

A complicare l’esodo, arriveranno alcuni astronauti, di ritorno sulla terra dopo decenni, inspiegabilmente riconosciuti dal sistema come “minacce”.

Anche fantasy questa sera

Alle 21.30, su TV8, va in onda il film Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato, prequel della trilogia de Il Signore degli Anelli.

Approfondisci

Dopo l’annuncio del prolungamento del reality fino a febbraio, quali potrebbero essere i nuovi concorrenti del GF Vip?

Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip?

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP