Il 27 novembre Antonella Clerici ha dato il via al suo nuovo programma, The Voice Senior che, dopo la prima puntata, sembra già avere la strada spianata per il successo. Il nuovo inizio della Clerici non è passato inosservato agli occhi della “rivale” Elisa Isoardi che si è espressa a riguardo.

Una conduzione “coraggiosa”

Non sono stati solo i fan a complimentarsi con Antonella Clerici per la conduzione di The Voice- Senior, anche l’ex conduttrice de La prova del cuoco, Elisa Isoardi ha voluto esprimere solidarietà alla collega.

Reduce dalla travagliata ma entusiasmante esperienza da ballerina di Ballando con le stelle, Elisa Isoardi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha commentato la performance della collega, riservandole solo buone parole: “Antonella strepitosa, grande!

Elisa Isoardi ha definito Antonella Clerici anche molto coraggiosa. Insomma un’ approvazione, quella della collega, tra le più importanti per la conduttrice. Soprattutto perché grazie a questo commento, la Clerici, si può dire, porta a casa una doppia vittoria: quella sul pubblico e quella sulle malelingue.

La (non) rivalità tra Elisa Isoardi e Antonella Clerici

La rivalità tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi è ormai storica e relegata al passato, nonostante entrambe abbiano sempre tenuto le distanze da qualsiasi affermazione o parola di troppo l’una verso l’altra, e mai sia stata del tutto confermata.

La “rivalità” sarebbe nata quando, in vista della maternità, Antonella Clerici ha ceduto il posto dietro il bancone de La prova del cuoco ad Elisa Isoardi, che vi è rimasta inizialmente fino al 2010. Dopodiché, la Clerici è tornata al suo posto dal 2011 al 2018, quando ha lasciato nuovamente le redini alla Isoardi.

Quella di Elisa Isoardi a La Prova del cuoco è stata per un’esperienza breve, infatti, il biennio 2018-2020 ne ha segnato il declino e la morte. La conduttrice piemontese aveva infatti apportato diverse modifiche che non hanno entusiasmato gli affezionati del programma.

