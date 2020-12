Dasha Dereviankina, o anche detta Dasha Kina, oltre a essere una famosa modella è soprattutto conosciuta in Italia per essere la moglie di Stefano Sala, anche lui modello e attore italiano. La loro relazione in questi anni è stata parecchio movimentata ci sono state numerose crisi, incomprensioni ma il tutto si è concluso con il matrimonio avvenuto lo scorso anno e la nascita del loro primo figlio Damian.

La carriera della “Megan Fox” ucraina

Dasha Kina, classe 1994, è originaria dell’Ucraina. È entrata nel mondo della moda fin da giovanissima, grazie alla sua bellezza e al suo sguardo magnetico, caratterizzato da due occhi color ghiaccio.

Con il suo viso angelico e il suo fisico da urlo ha catturato l’attenzione di vari brand internazionali tra cui Guess.

Dasha ha partecipato anche a diverse campagne pubblicitarie nel settore beauty, haircare e skincare. È inoltre molto seguita sul suo profilo Instagram che conta più di 600mila follower. La modella ucraina è stata anche paragonata per bellezza e caratteristiche all’attrice Megan Fox. È diventa mamma lo scorso giugno del suo primogenito Damian avuto con il suo attuale compagno Stefano Sala.

Una relazione burrascosa

La bella modella ucraina è ora felicemente sposata con Stefano Sala, ex compagno dell’attuale concorrente del GF VIP Dayane Mello, ma la loro relazione non è sempre stata tutta rose e fiori. I primi segni di crisi sono iniziati quando Sala ha partecipato al Grande Fratello VIP nel 2018, dove si è avvicinato molto ad un’altra concorrente, la modella e influencer Benedetta Mazza.

Sembrava che tra i due fosse nato qualcosa, tanto che la modella ucraina aveva dichiarato di non voler più ritornare con Sala.

Ma, una volta finito il programma, il flirt che era nato tra i due ex gieffini non è proseguito al di fuori della Casa infatti non sono più rimasti in contatto. Stefano Sala è riuscito così a riacquistare la fiducia della bella modella ucraina salvando la loro relazione.

Mamma affettuosa, ritornata in ottima forma

Dasha e Stefano Sala hanno annunciato la nascita del piccolo Damian lo scorso giugno, il modello italiano ha già una figlia di 6 anni, Sofia avuta con la modella brasiliana Dayane Mello. Benchè siano passati solo 5 mesi dalla nascita del suo primo figlio, Dasha è ritornata pienamente in forma con il suo fisico atletico e statuario.

La modella ucraina ama pubblicare le foto del suo piccolo su Instagram coinvolgendo il suoi followers sempre più innamorati del bimbo. Dai post pubblicati trapela inoltre l’amore e le attenzioni che la modella riserva al piccolo neonato.

