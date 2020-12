Intervista a cura di:

Marco Zoccali

Il Grande Fratello Vip non si ferma, anzi raddoppia l’appuntamento settimanale con il pubblico tornando in onda anche il venerdì. Nell’ultima puntata del reality, che andrà in onda fino a febbraio, è stato eliminato Enock, uno dei concorrenti che più ha diviso il pubblico.

Apprezzato da molti, ma finito anche al centro di alcune polemiche soprattutto dopo l’ingresso di Selvaggia Roma, Enock Barwuah ha sicuramente lasciato un segno in questa edizione del programma.

The Social Post ha voluto tracciare un bilancio della sua esperienza all’interno della casa del GF Vip intervistando un suo caro amico, il giornalista e conduttore televisivo Gabriele Parpiglia.

Gabriele Parpiglia: “Sono molto inca**ato“

Gabriele, come hai preso l’eliminazione del tuo amico Enock dal Grande Fratello e come giudichi il suo percorso?

Io sono molto inca**ato con Enock perché per me poteva dare molto di più, era uno dei favoriti per la vittoria del programma. Per giudicare il suo percorso bisogna conoscerlo, la storia che ha alle spalle è molto particolare e lui e i suoi fratelli non l’hanno mai raccontata in toto.

È una storia che li ha portati ad essere molto diffidenti, come spesso accade quando cresci nella sofferenza. L’ho sentito il giorno dopo l’eliminazione dalla Casa e ho capito che era stanco e che in fondo è contento di essere uscito in questo momento.

Parpiglia: “Enock non ama lo scontro”

Cos’ha portato Enock a essere stanco della permanenza nella Casa secondo il tuo punto di vista?

Lui, come il fratello Mario, non ama lo scontro ed io, conoscendolo, sapevo fin da subito che nel momento in cui fosse entrato un concorrente pronto a fare “rissa” con Enock, lui avrebbe detto “non ci sto”.

Credo che l’ingresso di Selvaggia Roma abbia fatto svanire in lui la voglia di divertimento e di proseguire l’avventura nel reality.

Come esce Enock da questa esperienza?

Il viaggio di Enock al Grande Fratello Vip è stato descritto bene dal fratello Mario, quando ha detto: “Invidio il fatto che tu ti sia fatto conoscere e io invece no”. Avrebbe potuto raccontare ancora di più sé stesso, ma il Grande Fratello è anche questo.

Non resta che attendere il pensiero di Enock stesso, che sarà presente domani in studio per l’appuntamento del venerdì con il Grande Fratello Vip.

