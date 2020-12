La rabbia di Flavio Briatore intorno alle dinamiche del GF Vip sarebbe uscita dall’alveo delle ipotesi – rilanciate in prima battuta dal settimanale Nuovo – per cristallizzarsi in una realtà che spaventa Elisabetta Gregoraci. La showgirl è in preda alla paura per la reazione dell’ex marito davanti ai continui riferimenti sul suo conto nella Casa e, durante un confronto con Giulia Salemi, rivela: “È incaz***o“. E l’ombra di azioni legali si fa sempre più imponente.

Elisabetta Gregoraci, la richiesta su Briatore al GF Vip: “Non voglio più parlarne“

Dopo i pesanti attriti con Giulia Salemi, nella Casa del GF Vip è arrivato il momento della svolta per Elisabetta Gregoraci.

La showgirl ha rivelato di aver chiesto espressamente agli autori di non parlare più dell’ex marito, Flavio Briatore, spesso tirato in ballo nella narrazione dei fatti collaterali al suo percorso nel reality. Come l’episodio che riguarda la lite tra Gregoraci e Salemi, in cui la figura del manager è stata più volte inserita nella discussione creando parecchio rumore e pettegolezzi. Un tappeto di chiacchiere che, nella lettura degli eventi fornita dalla Gregoraci, sarebbe stato alimentato dall’insistenza di Giulia Salemi.

Tutto questo è palpabile fonte di preoccupazione per l’ex moglie di Briatore, pronta a lasciare la casa dopo la notizia del prolungamento dello show, che avverte odore di azioni legali nei suoi confronti da parte del padre di suo figlio.

“Sono andata in confessionale – ha rivelato alla coinquilina – e ho detto ‘Di questa cosa non ne voglio parlare, già abbiamo fatto una puntata’, ci sono altre persone che non voglio mettere in mezzo e mi hanno rispettata.

In ogni angolo tu parlavi della cosa“.

Il riferimento della Gregoraci è alla lite esplosa tra le due in merito a una passata vacanza in Sardegna. Dal canto suo, Elisabetta Gregoraci ha voluto precisarle la sua posizione sui riflessi di un presunto interesse della Salemi per il suo ex: “Non ho detto che sei stata con Flavio, dico solo che sei stata più gentile con lui che con me e che gli hai mandato diversi messaggi in amicizia“. Accuse che hanno ferito la coinquilina, al punto da spingerla a cercare un confronto dopo la puntata.

La rivelazione della showgirl sull’ex marito: “È incaz***o“

“So già che quello è incaz***o – ha dichiarato Elisabetta Gregoraci durante il loro chiarimento –. C’è una terza persona che non voglio mettere in mezzo perché non è giusto. Finché si parla di me, del mio matrimonio, di mio figlio, ci sta. Però il Grande Fratello non lo sta facendo lui, e io so che poi questa roba, i giornali, le cose, so che si inca**a anche, ha ragione. Lo mettiamo in mezzo e poi mi devo… avvocati, cose.

Non ho voglia, capisci?“.

Giulia Salemi l’ha rassicurata: “Ma secondo te io ho piacere ad essere messa in mezzo a una cosa tra te e il tuo ex marito? È importante che tu sappia che per me la questione della volta scorsa, per me, è chiusa“.

