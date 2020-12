Che tra Claudia Letizia e Taylor Mega non corra buon sangue era già chiaro a tutti. Continua la battaglia dell’attrice e speaker anche “regina del Burlesque” Claudia Letizia nei confronti dell’influencer, già in passato accusata di essere un personaggio negativo per le sue giovanissime seguaci nonché promotrice di un messaggio sbagliato sul benessere fisico. Ora però è giallo sul “presepe di Napoli”. Taylor Mega mostra nelle sue stories Instagram una statuina che la ritrae dicendo di essere entrata a far parte del celebre presepe, noto in tutto il mondo, ma Claudia Letizia smentisce a The Social Post: “Non è vero, per avere quella statuina ha pagato“.

Taylor Mega nel celebre presepe di Napoli?

Parlare del presepe di San Gregorio Armeno significa immergersi nella tradizione artistica e culturale napoletana, un costume rinomato di fama mondiale. Una tradizione che risale al 1836 ereditata dal maestro artigiano Marco Ferrigno. Dal 1992 nel presepe sono entrati a far parte, oltre ai “classici” anche personaggi dell’attualità, i cosiddetti “vip”. Calciatori, politici, conduttori televisivi: un successo tale, oltre ad una grandissima sapienza artistica, che ha trasformato il “presepe di San Gregorio Armeno” in un vero e proprio palcoscenico permanente a cui ambire.

Tanto che, essere nel presepe di Ferrigno, è un vero e proprio vanto.

Claudia Letizia la smentisce: “Non è assolutamente vero“

Un vanto palesato recentemente da Taylor Mega che, mostrando nelle sue stories una prestigiosa statuina che la ritrae confezionatale da Ferrigno in persona, ha così annunciato di essere stata “inserita” nell’ambito presepe. Un merito però che non sarebbe tale: a smentire totalmente l’influencer c’è, ancora una volta Claudia Letizia che, amica di Ferrigno, svela il retroscena.

“Nelle stories Taylor Mega ha detto che non sapeva di essere stata inserita nel presepe di Napoli ma non è vero – ci racconta al telefono la speaker – Non è assolutamente vero. In negozio Ferrigno non ha alcuna copia di quella statuetta che ha realizzato a pagamento e non su iniziativa. Esiste una sola statuetta di Taylor Mega che lei ha a casa sua“.

Claudia Letizia riceve la sua statuetta da Marco Ferrigno. Fonte: Instagram

Le storie Instagram di Taylor Mega: “Sono entrata ufficialmente nel presepe di Napoli“

Così nelle stories Instagram della Mega, il truccatore spiegava il perché della statuina: “Taylor Mega con questa statuetta è entrata nel presepe di Napoli.

É stata la prima statuetta di Taylor Mega“. Rispondendo, Taylor Mega: “Non lo sapevo! Adoro, quindi adesso sono nel presepe di Napoli giusto?“. “Si, giustissimo“, la risposta dell’amico truccatore sorreggendo la statua. Sempre Taylor Mega, una storia successiva: “Se andate al presepe di Napoli, San Gregorio Armeno, nel presepe di Marco Ferrigno, fate una storia di Taylor Mega e taggatemi che vi riposto. Quindi sono entrata ufficialmente nel presepe di Napoli“.

La rabbia di Claudia Letizia: “È una capra!“

Nessun posto dunque per Taylor Mega nel celebre presepe ma solo una statuina costruita appositamente su commissione e non su iniziativa di Ferrigno, come accade invece per molte personalità note dello spettacolo: “Lei racconta soltanto ca**ate su quel cavolo di profilo Instagram e io sono molto arrabbiata per questa cosa – continua Claudia Letizia – Sono tutte cose inventate, non è vero che è nel presepe. La statuina che ha è stata fatta su commissione, comprata e pagata dal suo truccatore. A me Ferrigno l’ha regalata, quello che voleva raccontare lei è ciò che è accaduto a me che invece sul presepe ci sono“.

Il giallo della statuina sulla scopa elettrica

Ma al di là della notizia in sé, a far infuriare la Letizia c’è di più: “Quella statuina ha un valore inestimabile a livello artistico ed economico, non costa meno di 600 euro. La cretina in questione (Taylor Mega [NdR]) non sa chi è Ferrigno, non conosce la storia, ha dato a me dell’ignorante quando lei è una capra. E proprio perché è un’ignorante cosa ha fatto? Ho visto i video in cui metteva la sua statuina su una di quelle scope elettriche che girano per casa e camminano da sole col rischio di farla cadere e rompere, come se fosse una bambola.

Io quella statua ce l’ho sotto una campana di vetro e non la faccio toccare a nessuno“.

Lo screenshot di una delle storie pubblicate da Taylor Mega ritraenti la prestigiosa statuina di Ferrigno. Fonte: Instagram